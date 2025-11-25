День матери
25 ноября 2025 в 10:46

Глава WB раскрыла правду о последствиях запрета скидок на маркетплейсах

Глава WB Ким предупредила, что запрет скидок на маркетплейсах разгонит инфляцию

Татьяна Ким Татьяна Ким Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Запрет скидок на маркетплейсах обернется не только ухудшением конкурентной среды и стагнацией бизнеса, но и приведет к разгону инфляции, заявила основатель Wildberries и глава объединенной компании WB и Russ Татьяна Ким. По ее словам, которые приводит «Коммерсант», ЦБ, правительство и Федеральное собрание России должны предоставить пространство для конструктивного диалога между гигантами банковского сектора и молодой отраслью экономики — цифровыми платформами.

Что на самом деле движет банками? Желание снизить собственные затраты на кешбэки и бонусы, сохранить комиссионные доходы и избавиться от конкурентов. К чему это приведет? К стагнации российского бизнеса, разгону инфляции, радикальному ухудшению конкурентной среды, — отметила Ким.

Ранее в Госдуме раскритиковали идею банков запретить скидки на маркетплейсах. Депутат Николай Арефьев подчеркнул, что инициатива финансовых организаций противоречит интересам широких слоев населения. По его словам, банкиры обогатились на ключевой ставке достаточно основательно, поэтому закон по запрету скидок на маркетплейсах не должен пройти.

