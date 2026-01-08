«Все время хочу жрать»: невеста Лепса рассказала о проблемах со здоровьем

Невеста Григория Лепса Аврора Киба призналась в своем Instagram-аккаунте (деятельность в РФ запрещена) в расстройстве пищевого поведения: за новогодние праздники она набрала три килограмма. По словам блогера, у нее пропало чувство насыщения, а после еды она ощущает сильный голод.

У меня пропало чувство насыщаемости. Я вообще на этих январских праздниках не могу нажраться. Я все время хочу жрать, просто все время хочу жрать, и это не заканчивается. Мне страшно. Я не понимаю, что это такое. Вот я сейчас поела, пообедала, и я все равно хочу жрать, — поделилась Киба.

Ранее невеста Лепса рассказывала, что не будет отмечать Новый год вместе с женихом. Она объяснила это плотным гастрольным графиком артиста в праздничную ночь, которая, по ее словам, является самой «хлебной» для эстрадных исполнителей.

Позднее стало известно о продаже Лепсом двух особняков на Новой Риге за 550 млн рублей. Один из домов площадью 1885 кв. м, построенный в тайском стиле и оснащенный всей необходимой инфраструктурой, пустует после расставания с экс-супругой Анной Шаплыковой. Второй представляет собой двухэтажный продюсерский центр, где артист продолжает работать и жить.