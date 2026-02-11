30 млн за банкет: на чьи шиши отгуляла 20-летие экс-невеста Лепса Аврора

На днях Аврора Киба, которую в тусовке называют бывшей невестой Лепса, с размахом отметила 20-летие. На ее юбилее гулял весь цвет российского шоу-бизнеса — от Ксении Собчак в качестве ведущей до Джигана. В Сеть просочилась информация о том, что праздник обошелся в 30 млн рублей. На чьи деньги гуляли, почему день рождения Кибы сравнивают с «голой» вечеринкой, что сказала Аврора — выяснил NEWS.ru.

Где Аврора Киба взяла 30 млн на банкет

Отец Кибы Илья Беляков был крупным бизнесменом. Он умер в 2017 году. Аврора с детства привыкла к роскоши, но родители возвращали ее к реальности, например она летала в экономклассе. Когда в соцсетях писали, что Лепс нужен юной невесте ради денег, то ошибались, отметила Киба.

В программе «Шортс шоу» девушка заявила, что в детстве на семейных праздниках танцевала под живые выступления Николая Баскова и других известных артистов.

«У моего папы был принцип: все его дети летают в экономе, он с мамой — в бизнесе. И я считаю, что это правильно. Он был очень строгий в плане воспитания, учил детей уважать чужой труд. Я знаю цену деньгам. Для меня лично не проблема летать экономклассом», — сказала Аврора Киба NEWS.ru.

На днях Аврора отметила 20-летие в известном столичном ресторане. По информации СМИ, праздник обошелся в 30 млн рублей. В эту сумму вошли праздничный ужин и оформление зала, гонорары Собчак и выступающих звезд — Севиль, Александра Реввы, а также Джигана.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предположил в соцсетях, что торжество Авроре оплатил Лепс. По информации Бородина, у Беляковых (настоящая фамилия Кибы) есть проблемы с деньгами.

Аврора Киба Фото: Социальные сети

Однако, судя по данным СПАРК, мать бывшей невесты Лепса Татьяна является успешной бизнесвумен. Она выступает бенефициаром БЦК «Люкс» (чистая прибыль за 2024 год — почти 6 млн рублей), БЦК «Элит» (прибыль за 2024-й — более 10 млн), АО Бизнес-центр «Капитал» (прибыль — почти 95 млн), а также БЦК «Престиж» (прибыль — 15,5 млн). Кроме того, женщина является совладелицей автомойки «Мойка в садовых кварталах» (чистая прибыль — почти 5 млн рублей).

«Татьяна в дочери души не чает. День рождения она ей оплатила сама, Лепс тут ни при чем», — сказал NEWS.ru инсайдер, близкий к окружению Кибы.

На вечеринке в числе гостей были родственники, а также близкие друзья Авроры и ее мамы. В частности, мероприятие посетили актриса Наталья Бардо с мужем режиссером Марюсом Вайсбергом, начинающий певец и сын Ирины Дубцовой Артем. СМИ писали, будто Аврора с ним флиртовала и якобы видит в нем замену Лепсу.

Кто и почему осудил вечеринку экс-невесты Лепса Кибы

Незадолго до новогодних праздников на презентации «Шортс шоу» Киба заявила журналистам, что сейчас, когда идет СВО, не время для пышных торжеств. Таким образом она дала понять, что свадьбы с Лепсом пока не будет. Девушка добавила, что хотела бы провести пышное торжество с множеством гостей, но позже.

При этом Киба с размахом отгуляла 20-летие.

«Не помогает нашим бойцам, а развлекается», «Как будто СВО нет и все у нас хорошо, точнее, у нее хорошо», — пишут пользователи соцсетей в комментариях. Они даже сравнили день рождения Кибы с нашумевшей «голой» вечеринкой Анастасии Ивлеевой.

Осуждению подверглись и неэтичные, по мнению ряда пользователей Сети, шутки в адрес Лепса. «Аврора, что за меховая юбка, что это? Лиса — а я думала, это парики Лепса, такая благородная седина», — сыронизировала со сцены Собчак.

Ксения Собчак Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мать Авроры публично заявила, что выступала против отношений дочери с артистом.

«Я не плакала, я реально была в шоке, потому что задавала Грише вопрос: „Что вы сюда ходите? Ну старый вы для нас“. А он мне говорит: „Старый, может быть, для вас, но не для Авроры“», — сказала Татьяна. Затем она перепела песню Лепса «Я поднимаю руки», посвятив выступление дочери.

На эти слова негативно отреагировала в своих соцсетях блогер Мария Погребняк: «Это тот самый случай, когда жених ушел, а поговорить, кроме как о нем, не о чем. Вся история, весь пиар, весь интерес завязаны на одном имени — Лепс. И когда его нет, остается только мама, которая на празднике дочери публично вспоминает, как называла ее возлюбленного „старым“».

Киба и ее родные отказались комментировать информацию о вечеринке.

Как продвигается карьера Лепса и Кибы

Лепс не приехал на вечеринку экс-невесты, сославшись на то, что у него концерты. На юбилейном шоу Аниты Цой он сказал журналистам, что прислал Авроре большой букет цветов. Народный артист России находился в дурном настроении. Отвечая на вопрос журналистки о том, планирует ли он поздравлять кого-то с 8 Марта, певец сказал: «Катись оно все. Пошли они, эти девушки».

По словам Лепса, сейчас у него много работы.

«Я боюсь, что не успею к февралю дописать то, что должен был дописать, — выпустить еще один альбом, там порядка 28–30 песен, и 15 из них еще не готовы. Не уверен, что успею, потому что еще существует гастрольный график», — заявил он.

Ранее Лепс сообщил в эфире «Русского радио», что решил дать семь запланированных концертов до июня 2026 года. Затем будет долгая пауза, а в 2027-м артист даст большой сольный концерт на 65-летие.

Аврора, по словам инсайдера NEWS.ru, не ходит на премьеры и светские мероприятия, хотя ее приглашают. Карьера девушки не развивается, хотя до расставания с Лепсом она говорила о том, что хочет реализоваться как диджей, и даже делала сеты, отметил собеседник.

Аврора Киба и Григорий Лепс Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Продюсер, основатель магазина песен Max Song Максим Загорулько сказал NEWS.ru, что Кибе нужно как можно быстрее использовать полученный медийный старт, однако ей не стоит заниматься диджеингом.

«Сегодня диджеинг — это примерно то же самое, что фотографы в 2010-х: массовый тренд, который сильно обесценился. Куда более перспективный путь — начинать издавать собственные песни и формировать репертуар. Известность у Авроры уже есть. Теперь вопрос в том, чем это внимание удержать. Здесь ключевую роль играет то, как она о себе теперь заявит», — считает эксперт.

До знакомства с Лепсом Киба пыталась петь и даже выпустила хит «Пьяная дура». В данный момент ее творческая деятельность стоит на паузе. Хотя, по мнению собеседника, именно сейчас девушка могла бы записать хит с Лепсом и остаться на топовых позициях в медиа.

Подруга Кибы, ведущая «Шортс шоу» Мариам Тилляева, заявила NEWS.ru, что Аврора — разносторонняя личность, уверенная в себе. По ее мнению, экс-невеста Лепса сможет реализоваться в любой сфере, в которой захочет.

«В интервью Аврора держалась как сильная, независимая личность. И останется такой, неважно, есть с ней Лепс или нет. Она сможет выбрать себе путь, который захочет. Может быть, она будет в шоу-бизнесе или решит посвятить себя семье. Главное, чтобы была счастлива. То, как Киба получила медийность, — это незазорно. Я тоже попала в шоу-бизнес через бывшего мужа (известный блогер, имя которого Мариам просила не упоминать. — NEWS.ru). Но теперь я строю собственную карьеру», — резюмировала собеседница.

Читайте также:

Долина, прощай? Как певице спасти карьеру, при чем тут Киркоров

Никита Пресняков «избавился» от Пугачевой. Где он сейчас, что с карьерой

«Тату» продвигает семейные ценности: что случилось с Волковой и Катиной