Бывшая невеста Лепса поздравила себя с юбилеем

Бросившая Григория Лепса под Новый год Аврора Киба поздравила себя с 20-летием и опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) архивные фото с празднования своего трехлетия и снимки с родителями. Аврора отметила, что в этом году решила обойтись без роскошного торжества и «наигранных фотосетов».

Хочется чего-то искреннего и настоящего! Этому фото ровно 17 лет. Не могу поверить, что время летит так быстро. Сегодня мне 20! Жизнь только начинается, а уже столько всего! Дальше — больше! — написала Киба.

Ранее стало известно, что союз певца и Кибы перестал существовать еще в декабре, но пара предпочитала не распространяться о подробностях личной жизни. По словам приятелей девушки, она еще в конце года начала активно ходить в клубы.

До этого продюсер Павел Рудченко посоветовал экс-возлюбленной певца не тянуть с началом карьеры после расставания с певцом. Он отметил, что ранее никому не известная девушка теперь стала медийной персоной.