Лепс и Киба скрывали от поклонников правду о расставании KP.RU: Лепс и Киба поставили точку в отношениях еще в декабре

Союз певца Григория Лепса и его возлюбленной Авроры Кибы перестал существовать еще в декабре, но пара предпочитала не распространяться о подробностях личной жизни, пишет KP.RU со ссылкой на источник из окружения девушки. По словам ее приятелей, Киба в конце года начала активно ходить в клубы.

Аврора и Лепс расстались еще в декабре, просто не объявляли об этом публично. Во всяком случае, в декабре Аврора уже начала активно ходить в клубы, — сообщил инсайдер.

Как пишет источник, на одной вечеринке экс-возлюбленная Лепса флиртовала с 30-летним ресторатором и создателем сети Royal Arbat Владом Дубровским. В публикации сказано, что их общение не получило продолжения.

Ранее Киба объявила о расставании с Лепсом. Девушка отметила, что отношения пары завершились без скандалов и драмы. Она добавила, что они с Лепсом всегда будут близки, несмотря на то, что им пришлось пойти разными дорогами.

До этого продюсер Павел Рудченко посоветовал экс-возлюбленной певца не тянуть с началом карьеры после расставания с артистом. Он отметил, что ранее никому не известная девушка теперь стала медийной персоной.