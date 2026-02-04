Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 14:32

Лепс и Киба скрывали от поклонников правду о расставании

KP.RU: Лепс и Киба поставили точку в отношениях еще в декабре

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Союз певца Григория Лепса и его возлюбленной Авроры Кибы перестал существовать еще в декабре, но пара предпочитала не распространяться о подробностях личной жизни, пишет KP.RU со ссылкой на источник из окружения девушки. По словам ее приятелей, Киба в конце года начала активно ходить в клубы.

Аврора и Лепс расстались еще в декабре, просто не объявляли об этом публично. Во всяком случае, в декабре Аврора уже начала активно ходить в клубы, — сообщил инсайдер.

Как пишет источник, на одной вечеринке экс-возлюбленная Лепса флиртовала с 30-летним ресторатором и создателем сети Royal Arbat Владом Дубровским. В публикации сказано, что их общение не получило продолжения.

Ранее Киба объявила о расставании с Лепсом. Девушка отметила, что отношения пары завершились без скандалов и драмы. Она добавила, что они с Лепсом всегда будут близки, несмотря на то, что им пришлось пойти разными дорогами.

До этого продюсер Павел Рудченко посоветовал экс-возлюбленной певца не тянуть с началом карьеры после расставания с артистом. Он отметил, что ранее никому не известная девушка теперь стала медийной персоной.

певцы
Григорий Лепс
Аврора Киба
отношения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сын Жильцовой раскрыл детали похорон телеведущей
Племянник Каддафи опубликовал его последнее аудиосообщение
Бывший администратор базы в Иркутске получил срок из-за смерти мужчины
Голос Симоньян начал объявлять станции для пассажиров «Поезда пропаганды»
Концерт под обстрелом, проблемы с голосом, санкции: как живет Кипелов
Ушел из жизни заслуженный тренер России по теннису
«Даже Шарикову не снилось»: Захарова оценила антироссийские акции Киева
«Доходит до ксенофобии»: Захарова о политике Запада в отношении студентов
Бабушка убитого 9-летнего мальчика рассказала о его последнем дне
Полуголый россиянин устроил дебош у детского сада
«Вернется в Москву на коне»: с Лазаревой снимут все обвинения? Что известно
Легендарный актер и фронтовик будет праздновать 100-летний юбилей
«Лайфхак туристам»: глава АТОР назвала лучшее время для бронирования отдыха
Председатель ЗакСо Бабушкина провела форум свердловского женского актива
ДТП с участием малолетних детей произошло под Петербургом
На Кубе начали готовиться к войне с США
В файлах Эпштейна нашли косвенное подтверждение замены его тела
Экс-тренер «Зенита» назвал интересным пришедшего в клуб скандального игрока
В АТОР назвали одного из лидеров раннего бронирования среди регионов России
У Петербуржца изъяли 5 кг наркотиков на трассе в Вологодской области
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.