Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти певца Кунгурова в 2024 году

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смерти оперного певца Евгения Кунгурова, сообщили в пресс-службе ведомства. Соответствующее поручение получил руководитель столичного главка Дмитрий Беляев.

Глава СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту смерти российского артиста в 2024 году в столице. Председатель Следственного комитета Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Беляеву Д. В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин взял под контроль расследование дела о происшествии на озере Байкал. Как сообщили в ведомстве, поручение адресовано и. о. руководителя СУ СК России по Иркутской области Ямалиеву.

До этого сотрудники подмосковной Росгвардии задержали жителя деревни Мокрое по подозрению в убийстве своей сестры, сообщила NEWS.ru пресс-служба ведомства. По предварительной информации, во время ссоры мужчина взял нож и нанес родственнице удары в область шеи и спины.

