Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти певца Кунгурова в 2024 году Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти оперного певца Кунгурова

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смерти оперного певца Евгения Кунгурова, сообщили в пресс-службе ведомства. Соответствующее поручение получил руководитель столичного главка Дмитрий Беляев.

Глава СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту смерти российского артиста в 2024 году в столице. Председатель Следственного комитета Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Беляеву Д. В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — сказано в сообщении.

