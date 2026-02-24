Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 23:49

В Армении уволили трех заместителей начальника полиции на фоне убийств

Ишханутюн: в Армении сняли с должностей трех заместителей начальника полиции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Армении уволены трое заместителей начальника полиции республики, пишет издание «Ишханутюн». В материале указано, что это произошло в связи с произошедшими на днях в республике убийствами.

Только что были уволены начальник Главного управления криминальной полиции, заместитель начальника полиции Вардан Варданян, начальник патрульной службы, заместитель начальника полиции Артур Худинян и начальник Главного управления общинной полиции, заместитель начальника полиции Карен Акопян, — говорится в материале.

В статье сказано, что распоряжение отдал лично премьер-министр страны Никол Пашинян. При этом журналисты уточнили, что в МВД республики подтвердили: в структуре полиции запущены изменения.

Ранее десять человек были госпитализированы с огнестрельными ранениями после перестрелки, произошедшей в среду, 18 февраля, на окраине Еревана. По данным источника, стрельба произошла на улице Абеляна. На место происшествия сразу же выехал начальник полиции — замминистра внутренних дел Армении Камо Цуцулян. На месте происшествия были обнаружены нож, автоматные и пистолетные гильзы, а также следы крови.

Армения
увольнения
убийства
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киеве раздался взрыв
ТЦК и полиции объявили войну: Украина пылает от Николаева до Львова
ЦРУ тайно предупредило о возможном вторжении Китая на Тайвань
Инфекция «упекла» короля Норвегии в больницу
Самолет судного дня США приземлился в Вашингтоне перед обращением Трампа
«Убийцы и психопаты»: на Западе занервничали из-за смерти в рядах ВСУ
Сотрудники ТЦК застрелили мужчину за сопротивление при мобилизации
Стало известно решение правительства РФ о поддержке «Самолета»
В России увеличат социальные выплаты
Усилил давление, предал своих: Дугин о том, почему Трамп стал врагом России
В США назвали дату нового этапа переговоров по Украине
В Армении уволили трех заместителей начальника полиции на фоне убийств
Глава СКР взялся за дело о подрыве авто ДПС в Москве
Песков раскрыл детали встречи Путина с главой МИД Вьетнама
Семак объяснил, зачем «Зенит» взял в аренду скандального нападающего
Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти певца Кунгурова в 2024 году
«Э литл дигрэшн»: Залужный стал посмешищем в Британии
СКА пробился в плей-офф КХЛ
Устыдился пуза и сбросил 30 кг. Как теряли вес Киркоров, Пермякова, Бурунов
Раскрыта причина смерти 42-летней звезды «Глухаря»
Дальше
Самое популярное
Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Петунии больше не сажаю: теперь у меня король цветника — ярко-алые шапки с июня по сентябрь без подкормок
Общество

Петунии больше не сажаю: теперь у меня король цветника — ярко-алые шапки с июня по сентябрь без подкормок

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.