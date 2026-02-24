В Армении уволили трех заместителей начальника полиции на фоне убийств Ишханутюн: в Армении сняли с должностей трех заместителей начальника полиции

В Армении уволены трое заместителей начальника полиции республики, пишет издание «Ишханутюн». В материале указано, что это произошло в связи с произошедшими на днях в республике убийствами.

Только что были уволены начальник Главного управления криминальной полиции, заместитель начальника полиции Вардан Варданян, начальник патрульной службы, заместитель начальника полиции Артур Худинян и начальник Главного управления общинной полиции, заместитель начальника полиции Карен Акопян, — говорится в материале.

В статье сказано, что распоряжение отдал лично премьер-министр страны Никол Пашинян. При этом журналисты уточнили, что в МВД республики подтвердили: в структуре полиции запущены изменения.

Ранее десять человек были госпитализированы с огнестрельными ранениями после перестрелки, произошедшей в среду, 18 февраля, на окраине Еревана. По данным источника, стрельба произошла на улице Абеляна. На место происшествия сразу же выехал начальник полиции — замминистра внутренних дел Армении Камо Цуцулян. На месте происшествия были обнаружены нож, автоматные и пистолетные гильзы, а также следы крови.