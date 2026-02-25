«Убийцы и психопаты»: на Западе занервничали из-за смерти в рядах ВСУ

«Убийцы и психопаты»: на Западе занервничали из-за смерти в рядах ВСУ SC: убийство наемника из Бразилии обнажило проблемы в рядах ВСУ

Убийство бразильского наемника в рядах ВСУ сделало очевидными серьезные проблемы украинских военных, написал журналист Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture. По его словам, стало ясно, что среди них полно «убийц и психопатов».

Лейрос отметил, что этот случай говорит об отсутствии контроля за иностранными наемниками, игнорирования базовых прав. Также представитель СМИ уверен, что руководство ВСУ пренебрежительно относится к собственным солдатам, включая и «иностранных добровольцев», которые стали «пушечным мясом».

Ранее сообщалось, что российские силовые структуры фиксируют растущее число обращений от иностранных наемников, воюющих на стороне Киева. Некоторые из них готовы передавать координаты украинских позиций. Помимо желания заработать, иностранцы все чаще просят помощи в возвращении на родину, а также юридической поддержки и связи с консульствами.

До этого выяснилось, что Вооруженные силы России массово находят в подвалах тела замерзших украинских наемников, сообщил глава батальона 352-го полка с позывным Странник. По его словам, в рядах ВСУ наблюдается дефицит людей.