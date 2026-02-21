Российский боец рассказал о замерзших телах наемников ВСУ Боец Странник рассказал о найденных телах наемников ВСУ, замерзших в подвале

Вооруженные силы России массово находят в подвалах тела замерзших украинских наемников, сообщил «Известиям» глава батальона 352-го полка с позывным Странник. По его словам, в рядах ВСУ наблюдается дефицит людей.

У них проблемы с людьми <…>. У них были наемники, вот эти колумбийцы и прочие. И как только ударили морозы, <…> их реально находили в подвалах мертвыми, именно замерзшими, — уточнил Странник.

Также российские военные рассказали журналистам, что на фоне повышенной активности украинских БПЛА ходят в разведку вдвоем. Один боец наблюдает за обстановкой на земле, другой — в небе.

Ранее замкомандира по боевой подготовке 8-й разведывательно-штурмовой бригады (РШБр) ДК ВС Южной группировки войск с позывным Шали рассказал, что среди пленных штурмовиков ВСУ встречаются «недобойцы», отправленные на линию соприкосновения за употребление алкоголя. Он уточнил, что украинские военные провели в окопах два месяца.

Также генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что спецназ «Ахмат» ликвидировал группу латиноамериканских наемников, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ. По его словам, столкновение произошло в январе, операцию провел отряд под командованием бойца с позывным Аид.