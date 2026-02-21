Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 09:02

Алаудинов сообщил о разгроме группы латиноамериканских наемников

Командир «Ахмата» Алаудинов сообщил о ликвидации группы наемников ВСУ

Фото: МО РФ
Спецназ «Ахмат» ликвидировал группу латиноамериканских наемников, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ, рассказал ТАСС генерал-лейтенант Апты Алаудинов. Он уточнил, что столкновение с ними произошло в январе, операцию провел отряд под управлением бойца с позывным Аид.

По словам командира, присутствие иностранных бойцов ВСУ фиксируется на разных участках фронта, однако их передвижения и позывные заранее выявляются с помощью перехватов. Алаудинов подчеркнул, что, несмотря на наличие наемников, основную массу сил противника сейчас составляют мобилизованные украинцы, а последователей нацисткой идеологии становится меньше.

Говорить о том, что нацистская составляющая полностью выбита, нам, конечно, не приходится, потому что там промывка мозгов идет постоянно, и они готовят именно таких «упоротых» бойцов. Но все равно, конечно, их составляющая намного слабее, чем именно тех бойцов, с которыми мы начинали боевые действия, — уточнил Алаудинов.

Ранее стало известно, что один наемник из Бразилии умер из-за издевательств командования ВСУ. Источник в российских силовых структурах сообщил, что иностранца мучили за нарушение распорядка дня и употребление спиртного. Он добавил, что произошло это в Харьковской области.

ВСУ
Украина
наемники
ВС РФ
СВО
спецоперации
