Идеал или бомба-канцероген: нутрициолог ответила на все вопросы об индейке

Индейка прочно закрепила за собой статус золотого стандарта диетического питания. Ее выбирают атлеты для роста мышц, мамы — для первого прикорма и люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Но это мясо полезно далеко не всем. Нутрициолог Вероника Гусакова в интервью NEWS.ru объяснила, для кого и почему индейка может быть опасна.

Чем белое мясо отличается от красного

Белым мясом называют продукт с низким содержанием миоглобина — белка, который доставляет кислород к мышцам. У птицы, в том числе индейки и курицы, грудка — это типичный пример белого мяса: она светлая и содержит меньше жира.

При этом важно понимать некоторые нюансы. Грудка индейки — самое белое и постное мясо. Бедро и голень темнее, содержат больше миоглобина и жира, поэтому по цвету ближе к красному.

Индейка — один из самых легких вариантов мяса по влиянию на ЖКТ. В ней меньше соединительных тканей, грубого коллагена и эластина, чем в говядине или свинине. Это значит, что ферментам поджелудочной железы гораздо проще расщепить ее волокна. Кроме того, белое мясо индейки практически лишено насыщенных жиров, которые замедляют пищеварение и могут вызывать тяжесть. Поэтому ее часто включают в диетические рационы и лечебные столы.

Почему индейка популярна среди зожников

Индейка — это не просто белок, а настоящий природный мультивитаминный комплекс. Она содержит все незаменимые аминокислоты. Усвояемость белка из индейки достигает 95%, что выше, чем у курицы и говядины.

Это мясо богато триптофаном — аминокислотой, которая является предшественником серотонина (гормона радости) и мелатонина (гормона сна). Поэтому ужин с индейкой помогает успокоиться и легче заснуть. В ней содержатся витамины группы B: особенно B3 (ниацин) и B12, которые отвечают за метаболизм и работу нервной системы, а также селен и цинк — мощные антиоксиданты, поддерживающие иммунитет и мужское здоровье. Железа в индейке меньше, чем в говядине, но оно есть — и в легкоусвояемой форме.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какая часть индейки самая полезная

Грудка идеальна для снижения веса: там минимум калорий (около 110 ккал на 100 г) и максимум чистого протеина. Бедро и голень содержат больше железа и цинка. Если у человека есть склонность к анемии, темное мясо будет даже полезнее светлого, хотя оно чуть калорийнее за счет жиров. Субпродукты, такие как сердце и печень, являются концентратом витамина А и фолиевой кислоты.

На что влияют возраст и пол индейки

Мясо молодой индейки обычно мягче и быстрее готовится. Мясо индюшат до четырех — семи месяцев максимально нежное и гипоаллергенное, идеально подходит для детей и первого прикорма. У взрослой птицы мясо более плотное, ароматное, с выраженным вкусом. Оно содержит больше минералов, но может потребовать более длительного тушения.

Существенной разницы по пользе между самцом и самкой нет. Индюшки, как правило, меньше по размеру, их мясо чуть нежнее и жирнее. Индюки крупнее, их мышечные волокна грубее. Для повседневного питания эти нюансы не имеют критического значения.

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

При каких болезнях ЖКТ индейка заменит остальные виды мяса

При заболеваниях ЖКТ индейка становится базовым продуктом (в составе «Стола № 1» или «Стола № 5»). Она незаменима при гастрите и язве желудка, так как не раздражает слизистую. Низкое содержание жира не перегружает поджелудочную железу, что делает ее отличным источником белка при панкреатите, а при холецистите помогает избежать застоя желчи. В периоды обострения мясо лучше употреблять в виде суфле, кнелей или паровых котлет.

Для кого индейка может быть вредна

Несмотря на все плюсы, у индейки есть свои нюансы. В ней природное содержание натрия выше, чем в других видах мяса. Людям с гипертонией и отеками стоит солить ее очень умеренно.

Как и любое мясо, индейка содержит пурины. При подагре и мочекаменной болезни ее потребление (особенно темного мяса и наваристых бульонов) нужно ограничивать. Кроме того, нередко бывает аллергия на белки птицы.

Как выбрать качественную индейку

При покупке индейки стоит обратить внимание на цвет. Качественная грудка — нежно-розовая, бедро — красноватое, но не темное, цвет — равномерный без серых и зеленых оттенков. При нажатии пальцем ямка на мясе должна исчезать мгновенно. Если след остается — мясо несвежее.

Кожа птицы должна быть светлой, сухой, без слизи. Свежая индейка почти не имеет запаха. Любой кисловатый аромат — повод вернуть товар на полку.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как правильно готовить индейку

Правильный способ приготовления сохраняет до 90% пользы мяса. Для индейки отличным вариантом будет запекание в рукаве или фольге: так мясо готовится в собственном соку без лишнего жира.

Хороший вариант — приготовление по технологии су-вид. При низких температурах сохраняется сочность и все витамины. Приготовление на пару также является полезным, так как помогает избежать канцерогенных соединений и сохранить витамины.

А вот жарка при высоких температурах, особенно до темной корочки, приводит к образованию нежелательных канцерогенных соединений. При этом образуются продукты гликации (AGEs), которые ускоряют старение и вызывают воспаление в сосудах. Кроме того, нежелательно употреблять индейку в копченом виде, так как избыток соли и потенциальные канцерогены в дыме нивелируют всю пользу диетического мяса.

Читайте также:

Как выбрать, неожиданный вред: диетолог ответила на все вопросы о курятине

Диетолог раскрыла, как правильно выбирать куриное мясо

Абсолютный вред или только польза: врач ответила на все вопросы о свинине

Гастроэнтеролог развеяла устоявшийся миф о свинине