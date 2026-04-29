Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 06:20

Нутрициолог рассказала о неожиданном вреде растительных масел

Нутрициолог Чернобровкина: растительные масла опасны избытком омега-6

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Потребление растительных масел считается вредным из-за высокого содержания омега-6, заявила NEWS.ru врач-нутрициолог, член центра отраслевой экспертизы бренда «Пиканта» Юлия Чернобровкина. По ее словам, это может спровоцировать хронические воспалительные процессы и нарушение метаболизма.

До XIX века растительные масла почти не употребляли в пищу, а сегодня они — основа индустриальной кухни. Они перенасыщены омега-6 — жирными кислотами, особенно линолевой. В избытке они запускают окислительные процессы, и в организме образуются токсичные соединения, накапливающиеся в тканях. Это ведет к хроническим воспалениям и нарушению обмена веществ. На этом фоне ученые советуют употреблять животные жиры, оливковое масло холодного отжима или масло авокадо, — поделилась Чернобровкина.

Она подчеркнула, что томаты также могут служить заменой растительному маслу. По словам нутрициолога, протертая мякоть успешно заменяет вредные эмульсии, придает блюдам насыщенный цвет, обогащает их ликопином и не оказывает негативного влияния на здоровье.

Ранее тренер-нутрициолог Юрий Брабечан заявил, что при похудении допустимо употреблять до 30 граммов сахара в день. По его словам, продукт сам по себе не мешает жиросжиганию, но из-за него многие люди не могут поддерживать необходимый дефицит калорий.

Здоровье
нутрициологи
питание
советы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Общество

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.