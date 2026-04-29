Нутрициолог рассказала о неожиданном вреде растительных масел

Потребление растительных масел считается вредным из-за высокого содержания омега-6, заявила NEWS.ru врач-нутрициолог, член центра отраслевой экспертизы бренда «Пиканта» Юлия Чернобровкина. По ее словам, это может спровоцировать хронические воспалительные процессы и нарушение метаболизма.

До XIX века растительные масла почти не употребляли в пищу, а сегодня они — основа индустриальной кухни. Они перенасыщены омега-6 — жирными кислотами, особенно линолевой. В избытке они запускают окислительные процессы, и в организме образуются токсичные соединения, накапливающиеся в тканях. Это ведет к хроническим воспалениям и нарушению обмена веществ. На этом фоне ученые советуют употреблять животные жиры, оливковое масло холодного отжима или масло авокадо, — поделилась Чернобровкина.

Она подчеркнула, что томаты также могут служить заменой растительному маслу. По словам нутрициолога, протертая мякоть успешно заменяет вредные эмульсии, придает блюдам насыщенный цвет, обогащает их ликопином и не оказывает негативного влияния на здоровье.

Ранее тренер-нутрициолог Юрий Брабечан заявил, что при похудении допустимо употреблять до 30 граммов сахара в день. По его словам, продукт сам по себе не мешает жиросжиганию, но из-за него многие люди не могут поддерживать необходимый дефицит калорий.