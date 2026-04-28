28 апреля 2026 в 02:40

Тренер объяснил, сколько сахара можно есть при похудении

Людям во время похудения можно употреблять до 30 граммов сахара в сутки, заявил NEWS.ru тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан. По его словам, этот продукт сам по себе не отключает жиросжигание, но именно из-за него большинство худеющих не могут удержать необходимый дефицит калорий.

Сахар не отключает жиросжигание и не отменяет дефицит калорий, но именно из-за него большинство людей не удерживают необходимую норму. Человек худеет, когда тратит больше, чем съедает, а ломают эту арифметику сладкие напитки, магазинные десерты, подслащенные йогурты, соусы и перекусы на ходу. Именно там собираются лишние 500 ккал в сутки, которые человек у себя не замечает. Рабочий ориентир без сложной математики такой: в период похудения держим добавленный сахар в коридоре от 20 до 30 граммов в сутки, — сказал Барабечан.

Он добавил, что одна банка обычной колы уже содержит в себе максимальную суточную дозу сахара. Эксперт предложил тем, кто только начал худеть, в первые две недели убрать все сладкие напитки, оставив воду, чай и кофе без сахара. Также тренер подчеркнул, что не стоит употреблять сладкое натощак и отдельным перекусом.

Ранее нутрициолог Дарья Савельева заявила, что грамотный план питания поможет эффективно похудеть без стресса для организма. Она отметила, что важно не только употреблять качественные и сбалансированные продукты, но и правильно выстраивать завтрак, обед и ужин.

Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
