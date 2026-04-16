16 апреля 2026 в 14:28

Нутрициолог назвала самый эффективный способ снизить вес

Нутрициолог Савельева: грамотный план питания поможет эффективно похудеть

Грамотный план питания поможет эффективно похудеть без стресса для организма, заявила «Радио 1» нутрициолог Дарья Савельева. Она напомнила, что важно не только употреблять качественные и сбалансированные продукты, но и правильно выстраивать завтрак, обед и ужин.

Это единственный метод, который позволяет абсолютно четко управлять собственным телом. Композиция тела находится в ваших руках — это 100%. План не запрещает вам любимую еду, не заставляет есть через силу. План — это страховка от вас же — уставшего, голодного и беззащитного перед полкой с чипсами, — отметила Савельева.

Специалист посоветовала не употреблять еду в состоянии стресса. Когда человек нервничает, есть риск, что он переест. По ее словам, пропускать завтрак — грубая ошибка. Отказ от этого приема пищи чреват пищевыми срывами во второй половине дня и, как следствие, набором лишнего веса.

Ранее эндокринолог Юлия Атаманова заявила, что умеренное употребление хлеба на самом деле не помешает человеку похудеть. По словам врача, многие пациенты диетологов заблуждаются, думая, что нужно обязательно отказаться от этого продукта для достижения стройной фигуры.

Здоровье
похудение
нутрициологи
рацион
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
