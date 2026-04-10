Эндокринолог опровергла популярный миф о похудении

Умеренное употребление хлеба на самом деле не помешает человеку похудеть, заявила «Газете.Ru» эндокринолог Юлия Атаманова. По словам врача, многие пациенты диетологов заблуждаются, думая, что нужно обязательно отказаться от этого продукта для достижения стройной фигуры.

Набор веса — это следствие не употребления хлеба, а злоупотребления им. Я сама обожаю хлеб, ем каждый день и не представляю, как от него можно отказаться. Кроме того, это отличный продукт, чтобы добрать клетчатку, если, конечно, хлеб цельнозерновой. Если вписать хлеб в метод тарелки, то его спокойно можно есть и не набирать вес. Например, вы можете за прием пищи съедать что-то одно из углеводов: или хлеб, или кашу, или макароны, или картошку, — высказалась Атаманова.

Она уточнила, что оптимальная порция хлеба на один раз составляет около 25–50 г. Врач посоветовала выбирать те изделия, в составе которых на первом месте будет цельнозерновая, обойная или обдирная мука. Такие продукты надолго насытят организм. К тому же они обычно меньше содержат сахара, по сравнению с другими аналогами.

Ранее диетолог Ольга Редина заявила, что неправильные психологические установки, недосып, дефицит микроэлементов и гормональные нарушения могут мешать сбросить вес. Кроме того, серьезным препятствием на пути к похудению может стать хронический стресс.