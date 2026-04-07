07 апреля 2026 в 14:54

Диетолог перечислила неочевидные препятствия на пути к стройности

Диетолог Редина: психологические установки могут мешать сбросить вес

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Неправильные психологические установки, недосып, дефицит микроэлементов и гормональные нарушения могут мешать сбросить вес, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» диетолог Ольга Редина. Кроме того, серьезным препятствием на пути к похудению может стать хронический стресс.

Нехватка витамина D, железа или магния влияет на уровень энергии и обмен веществ. Это снижает эффективность тренировок и замедляет процесс похудения. Человеку могут также мешать внутренние барьеры, страх изменений или заниженная самооценка. Важно работать не только с рационом, но и с мышлением. Подходить к похудению надо комплексно, — отметила Редина.

Она подчеркнула, что нарушения работы щитовидной железы, инсулинорезистентность или повышенный уровень кортизола способны замедлить метаболизм. В такой ситуации организм буквально «цепляется» за запасы, даже если калорий поступает мало. При хроническом стрессе и тревоге уровень кортизола растет, а этот гормон напрямую влияет на аппетит и ведет к накоплению жира — особенно в области живота. К тому же в состоянии стресса человек часто не контролирует количество съеденного и тянется к нездоровой пище.

Особое внимание врач уделила качеству сна. Нехватка сна нарушает гормональный баланс, отвечающий за чувство голода и насыщения. Из-за недосыпа усиливается тяга к сладкому и возрастает риск переедания — даже если человек старается питаться правильно.

Ранее старший тренер Акулина Бахтурина заявила, что безопасный темп похудения составляет 0,5–1 кг в неделю. Она отметила, что для такого результата достаточно от трех до четырех тренировок в неделю длительностью от 30 до 45 минут.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

