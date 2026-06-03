Нутрициолог ответил, можно ли похудеть за две недели

За две недели можно снизить вес, рассказал «Радио 1» нутрициолог Роман Пристанский. Он отметил, что за этот срок из организма может уйти лишняя вода.
Первые изменения начинаются примерно через две — две с половиной недели после того, как мы начинаем налаживать питание, сон и уровень кортизола. Первым делом уходит лишняя вода. Но заметный результат — в зеркале, а не на весах — приходит через три месяца, — рассказал Пристанский.
Нутрициолог подчеркнул, что осознанность и отказ от крайностей помогают сформировать полезные привычки. Он также посоветовал убирать телефон во время еды, чтобы выработать более здоровые пищевые привычки.
Ранее клинический нутрициолог Виолетта Оганесян рассказала, что недосып и создание резкого дефицита калорий являются главными ошибками, мешающими эффективному похудению. По ее словам, даже при «научном» подходе к диетам организм запускает скрытые механизмы саботажа, о которых редко говорят открыто.