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03 июня 2026 в 16:30

Нутрициолог ответил, можно ли похудеть за две недели

Нутрициолог Пристанский: за две недели можно снизить вес

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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За две недели можно снизить вес, рассказал «Радио 1» нутрициолог Роман Пристанский. Он отметил, что за этот срок из организма может уйти лишняя вода.

Первые изменения начинаются примерно через две — две с половиной недели после того, как мы начинаем налаживать питание, сон и уровень кортизола. Первым делом уходит лишняя вода. Но заметный результат — в зеркале, а не на весах — приходит через три месяца, — рассказал Пристанский.

Нутрициолог подчеркнул, что осознанность и отказ от крайностей помогают сформировать полезные привычки. Он также посоветовал убирать телефон во время еды, чтобы выработать более здоровые пищевые привычки.

Ранее клинический нутрициолог Виолетта Оганесян рассказала, что недосып и создание резкого дефицита калорий являются главными ошибками, мешающими эффективному похудению. По ее словам, даже при «научном» подходе к диетам организм запускает скрытые механизмы саботажа, о которых редко говорят открыто.

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