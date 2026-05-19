Несколько домов повреждены в Липецкой области из-за обломков БПЛА

Частные дома повреждены в Ельце из-за падения обломков БПЛА, сообщила пресс-служба правительства Липецкой области в своем Telegram-канале. В результате атаки никто не пострадал.

В период действия красного уровня в Ельце силами ПВО был сбит вражеский беспилотник. Упавшими обломками повреждены несколько частных домов, — говорится в сообщении.

Ранее оперативный штаб Белгородской области сообщил, что мирный житель пострадал из-за детонации беспилотника Вооруженных сил Украины в городе Шебекино. Врачи скорой помощи обработали ранения мужчины на месте. У пострадавшего выявлена акубаротравма, от госпитализации он отказался.

До этого в Минобороны РФ заявили, что минимум 315 украинских БПЛА было сбито в небе над Россией в ночь на 19 мая. Беспилотники, в частности, нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой областями. Кроме того, БПЛА сбили в Московском регионе, Краснодарском Крае, Крыму и над Азовского моря.

18 мая стало известно, что в Тверской области был сбит беспилотник, обломки которого упали на жилой дом в Удомле. Губернатор Виталий Королев рассказал, что пострадавших в результате инцидента нет.