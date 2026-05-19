Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 12:40

Несколько домов повреждены в Липецкой области из-за обломков БПЛА

Частные дома повреждены в Ельце из-за падения обломков БПЛА

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Частные дома повреждены в Ельце из-за падения обломков БПЛА, сообщила пресс-служба правительства Липецкой области в своем Telegram-канале. В результате атаки никто не пострадал.

В период действия красного уровня в Ельце силами ПВО был сбит вражеский беспилотник. Упавшими обломками повреждены несколько частных домов, — говорится в сообщении.

Ранее оперативный штаб Белгородской области сообщил, что мирный житель пострадал из-за детонации беспилотника Вооруженных сил Украины в городе Шебекино. Врачи скорой помощи обработали ранения мужчины на месте. У пострадавшего выявлена акубаротравма, от госпитализации он отказался.

До этого в Минобороны РФ заявили, что минимум 315 украинских БПЛА было сбито в небе над Россией в ночь на 19 мая. Беспилотники, в частности, нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой областями. Кроме того, БПЛА сбили в Московском регионе, Краснодарском Крае, Крыму и над Азовского моря.

18 мая стало известно, что в Тверской области был сбит беспилотник, обломки которого упали на жилой дом в Удомле. Губернатор Виталий Королев рассказал, что пострадавших в результате инцидента нет.

Регионы
Россия
Липецкая область
атаки БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как наказали пнувшего собаку замдиректора университета
Туроператоры поспешили успокоить россиян в связи с Эболой
«Не понимал, почему восхваляют»: Мостовой оценил сезон «Балтики» в РПЛ
Премьер Грузии «наехал» на Евросоюз из-за одного инцидента
Пентагон признал превосходство ВС России над ВСУ по одному показателю
Погода в Москве в среду, 20 мая: температурные рекорды и адская жара до +30
Два пиротехника МЧС погибли в ДНР
Работникам рассказали, можно ли попросить перевода на удаленку в жару
Силовики вышли на след фигуранта «янтарного» дела
23 года под чужим именем: где поймали киллера известной банды?
Раскрыта деталь о компании, на чьей лодке погибли туристы на Байкале
«Это подлая тактика»: Пухов раскритиковал атаку ВСУ на Энергодар
Восстановление Карабаха признали опытом, вызывающим гордость
Озвучена главная причина минирования Украиной границы с Приднестровьем
Убийца семейной пары из Москвы раскрыл, чем расправился с жертвами
Инфекционист раскрыла, возможно ли распространение вируса Эбола в России
В Тюмени умер заслуженный врач России
Дроны в Ярославле, удары по ЗАЭС, диверсанты: как ВСУ атакуют Россию 19 мая
В Госдуме предсказали судьбу Литвы в случае ударов по Калининграду
HR-эксперт перечислил признаки «тихого» увольнения
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.