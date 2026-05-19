Президент США Дональд Трамп с лидером КНР Си Цзиньпином во время официального визита, Пекин, Китай, 15 мая 2026 года

Раскрыто неожиданное предложение Трампа Си Цзиньпину и Путину FT: Трамп предложил Си Цзиньпину и Путину объединиться против МУС

Президент США Дональд Трамп предложил председателю КНР Си Цзиньпину договориться о совместных действиях с российским лидером Владимиром Путиным против Международного уголовного суда, сообщает Financial Times. Источники издания не уточняют, что именно ответил Си Цзиньпин на это предложение Трампа.

Во время встречи Трамп предложил США, Китаю и России объединить усилия в борьбе с МУС, заявив, что их интересы совпадают, — говорится в материале.

Международный уголовный суд (МУС) и правозащитные организации периодически получают обращения, касающиеся ситуации в Синьцзяне. В них говорится о репрессиях против уйгуров, а также о массовых нарушениях прав.

Ранее появилась информация о том, что МУС выписал секретный ордер на арест высокопоставленных израильских чиновников и военнослужащих. Точные имена обвиняемых не приводятся. Однако в МУС опровергли данную информацию.

Ранее девять представителей Международного уголовного суда (МУС) заочно получили до 15 лет заключения. Соответствующее решение принял Московский городской суд, а мера коснулась британского юриста Карима Хана.