12 декабря 2025 в 11:49

В России заочно приговорили девять представителей МУС

Генпрокуратура: к срокам до 15 лет заочно приговорены девять представителей МУС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Девять представителей Международного уголовного суда (МУС) заочно получили до 15 лет заключения, сообщила Генпрокуратура России. По данным органа, которые приводит ТАСС, та же мера настигла британского юриста Карима Хана.

Московский городской суд заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении прокурора и восьми судей Международного уголовного суда, — говорится в сообщении ГП.

В Генпрокуратуре уточнили, что в зависимости от роли каждого представители МУС признаны виновными по ч. 2 ст. 299, ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК РФ. Хану назначили 15 лет лишения свободы, девять из которых — в тюрьме. Оставшийся срок ему отвели в колонии строгого режима.

Стало известно, что против прокурора проводится расследование в связи с возможным неправомерным поведением. Сам Хан заявлял, что не уйдет в отставку на время следственных действий. Прокурора подозревают в домогательствах.

Ранее СК России завершил расследование уголовного дела против судей и прокурора МУС. В пресс-службе ведомства сообщили, что им вменяют нарушение законодательства РФ при преследовании российских граждан.

