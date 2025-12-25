Появились новые подробности о рекордсмене-взяточнике из МВД С обвиненного в рекордной взятке экс-полицейского хотят взыскать 2,5 млрд рублей

Генпрокуратура России требует взыскать с бывшего сотрудника отдела «К» МВД РФ, которого обвинили в получении рекордной за всю историю министерства взятки в 5 млрд рублей, и обратить в доход государства активы на сумму около 2,5 млрд рублей, сообщил ТАСС источник, знакомый с материалами иска. По его словам, речь не только о домах и квартирах, но также и о коллекционных, дорогостоящих часах.

Общая сумма требований по данному иску составляет около 2,5 млрд рублей, — отметил собеседник агентства.

Ранее Генпрокуратура подала иск о коррупции по делу о взятке в 5 млрд рублей — в нем фигурирует бывший сотрудник Бюро специальных технических мероприятий МВД Георгий Сатюков. Ведомство потребовало конфисковать его имущество: недвижимость в Дубае, автомобили, наличные деньги и коллекцию часов, оформленное на доверенных лиц.

Сатюкова ранее заочно арестовали по обвинению в получении взятки в 5 млрд рублей от администратора криптобиржи. Притом что его официальный доход за годы службы составил лишь 9,8 млн.