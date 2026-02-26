Российские «Ураганы» снесли технику и пехоту ВСУ под Харьковом

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» ВС РФ нанесли удар по подразделениям ВСУ в Харьковской области, сообщили NEWS.ru в Минобороны России. В результате была сорвана ротация украинских формирований, уничтожены бронетехника и живая сила противника.

Отмечается, что РСЗО «Ураган» обладают высокой мобильностью. Получив координаты, расчеты быстро выходят на позиции, делают залп и сразу уходят, чтобы избежать ответного огня.

На этот раз разведка обнаружила скопление живой силы и техники ВСУ. Координаты передали артиллеристам. Расчеты 288-й бригады выдвинулись в район, развернули машины и с расстояния более 30 км нанесли точный удар 220-мм снарядами. Все цели были поражены.

Корректировку огня вели беспилотники, которые в реальном времени передавали данные на командный пункт. После залпа расчеты сменили позиции.

Связь обеспечивалась штатными отечественными средствами. При стрельбе применялись осколочно-фугасные снаряды, которые эффективно разрушают укрепления и уничтожают бронетехнику противника.

Ранее под удар российских сил в Сумской области попала так называемая шведская бригада ВСУ. Речь идет о 21-й отдельной механизированной бригаде. Подразделение участвовало в нападении на Курскую область.