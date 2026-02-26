Катя Лель рассказала о планах на путешествия

Певица Катя Лель рассказала, что планирует поездку в Тибет, сообщает Общественная Служба Новостей. В поездку она отправится с людьми из близкого окружения.

Меня очень тянет в Тибет. У меня есть грандиозный план — посетить гору Кайлас. Есть много преданий об этом месте, считается, что там сконцентрировано много сакральной энергии, которая недоступна простым обывателям, только избранные могут прикоснуться к ней. Забрался на гору — все, ты тибетский мудрец, — рассказала Лель.

Певица отметила, что на восхождение ее вдохновила телеведущая Виктория Боня. Она уверена, что в будущем повторит восхождение.

Ранее сообщалось, что Боня покорила Эверест, самостоятельно неся баллон с кислородом. При этом звезда ответила хейтерам, которые отмечали, что за нее «все несли».