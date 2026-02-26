Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 17:13

Катя Лель рассказала о планах на путешествия

Певица Лель рассказала, что намерена покорить Тибет

Катя Лель Катя Лель Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Певица Катя Лель рассказала, что планирует поездку в Тибет, сообщает Общественная Служба Новостей. В поездку она отправится с людьми из близкого окружения.

Меня очень тянет в Тибет. У меня есть грандиозный план — посетить гору Кайлас. Есть много преданий об этом месте, считается, что там сконцентрировано много сакральной энергии, которая недоступна простым обывателям, только избранные могут прикоснуться к ней. Забрался на гору — все, ты тибетский мудрец, — рассказала Лель.

Певица отметила, что на восхождение ее вдохновила телеведущая Виктория Боня. Она уверена, что в будущем повторит восхождение.

Ранее сообщалось, что Боня покорила Эверест, самостоятельно неся баллон с кислородом. При этом звезда ответила хейтерам, которые отмечали, что за нее «все несли».

Катя Лель
Тибет
путешествия
горы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме предложили необычный способ сохранить Telegram в России
«Ошиблись»: Захарова высмеяла провальные санкции Запада против России
Гуменник раскрыл планы на выступление в финале Гран-при России
Изнасилованная знакомым 13-летняя девочка стала матерью
Главу Минфина Финляндии удивил собственный прогноз дефицита бюджета
В Госдуме ответили на вопрос о полной блокировке Telegram в начале апреля
«Абсолютно неприемлемо»: Иран отверг одно требование США
В кровати с двумя пятилетними: как педофила выследили по руке в порно
«Сладкая парочка»: Скабеева высмеяла романтический настрой Пашиняна и Туска
Путин поручил проработать вопрос передачи федеральных трасс регионам
В МИД раскрыли, к чему приведет отправка западных военных на Украину
«Коллектив умалишенных»: Захарова не сдержалась после предложения ЕС
Дмитриев прибыл в отель в Женеве для переговоров с США
Синоптик раскрыла, к чему приведет активное таяние снега в Москве
Выяснился статус отчима в деле о пропавшей в Смоленске девочке
«Позерство и пиар»: Мирошник оценил историю с бункером Зеленского
Перевозбудился и умер? Похититель попперсов загадочно скончался в Москве
Госдума определилась с датой рассмотрения кандидатур в ЦИК
«Живые "манекены"»: Мирошник раскрыл, как украинцы использовали пленных
В Петербурге девушка напала на мужчину и заставила заняться сексом
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.