В Тибете ученые нашли одно из старейших растений в мире

В Тибете ученые нашли одно из старейших растений в мире В Тибете нашли самую старую живую лозу дикого винограда возрастом в 416 лет

В горах Тибета исследователи обнаружили дикий виноград, который стал самой старой живой лозой в мире, передает портал UPI. Возраст растения, найденного в деревне Цзоба округа Цзоган, составляет 416 лет.

Лоза была впервые найдена во время обследования древних деревьев, после чего ее тщательно изучили ботаники из Исследовательской лаборатории науки о древесине Юго-Западного университета лесного хозяйства. Используя анализ годичных колец и физические измерения, специалисты подтвердили точный возраст виноградной лозы.

Уникальное растение растет на высоте почти 2,5 километра, достигает восьми метров в высоту и имеет диаметр 0,5 метра. Виноград был официально внесена в Книгу рекордов Гиннесса в сентябре 2025 года, закрепив за собой статус старейшей дикой живой лозы.

