12 января 2026 в 06:23

Крупный приволжский город временно закрыл небо

Росавиация: аэропорт Волгограда временно не принимает самолеты

Пассажирский самолет Пассажирский самолет Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В аэропорту Волгограда введены временные ограничения в работе, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь агентства — советник руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация) Артем Кореняко. По его информации, меры введены на взлет и посадку самолетов гражданской авиации. О возобновлении штатного расписания воздушной гавани будет сообщено особо.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, написал Кореняко.

Ранее стало известно, что в аэропорту Геленджика введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Решение вступает в силу на фоне действующего аэронавигационного предупреждения (NOTAM). Согласно ему, регулярное авиасообщение в Геленджике осуществляется только в дневное время — с 08:30 до 20:00.

До этого сообщалось, что аэропорт города Лаппеенранта на юге Финляндии будет закрыт как минимум до конца марта из-за отсутствия российских туристов. Теперь возможны лишь разовые рейсы по отдельным заявкам. Диспетчерская вышка была закрыта еще в конце октября. Еще около трех месяцев не будет осуществляться сопровождение и в подконтрольном аэропорту районе воздушного пространства.

