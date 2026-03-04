Диетолог объяснила связь между избыточным весом и частыми инфекциями

Ожирение ослабляет иммунную систему человека, тем самым повышая риск частых инфекций, заявила «Вечерней Москве» диетолог Елена Соломатина. Она напомнила, что при избыточном весе у людей сбивается метаболизм, а микробиом, в свою очередь, теряет полезные вещества, защищающие организм.

При ожирении человек лишает микробиом полезных веществ. Уменьшение числа полезных бактерий в кишечнике приводит к микровоспалениям, которые держат иммунную систему в напряжении. Она истощает все свои ресурсы, и когда в организм попадают вирусы и инфекции, они начинают проникать в клетки. Иммунитет может справиться с этим только через воспаление и разрушение зараженных клеток. А это уже приводит к попаданию инфекции в кровоток и ее распространению по организму, — объяснила Соломатина.

Она уточнила, что около 80% иммунитета человека находится в кишечнике и напрямую зависит от состояния микробиома. По ее словам, ситуацию часто усугубляет наличие у человека сахарного диабета или инсулинорезистентности. Она добавила, что у людей с ожирением зачастую нарушен гормональный обмен, что также истощает организм.

Ранее терапевт Андрей Кондрахин заявил, что лишний вес у ребенка плохо влияет на процесс обучения и мешает усвоению точных наук. По его словам, избыточная масса тела приводит к тому, что мозг школьника перестает нуждаться в поиске новых решений и мотивации, получая избыточное питание извне.