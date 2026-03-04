Захарова призвала наказать осквернивших советский мемориал в Норвегии

Москва возмущена осквернением памятника советским солдатам в Норвегии, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. Российская сторона рассчитывает на проведение расследования и привлечение виновных к ответственности, передает корреспондент NEWS.ru.

Дипломат добавила, что 1 марта в коммуне Сер-Варангер неизвестные совершили акт вандализма в отношении мемориала, установленного в честь освобождения поселка Нейден Красной армией от нацистских захватчиков. По ее словам, Москва рассматривает произошедшее как осквернение монумента и памяти военнослужащих, погибших за освобождение Норвегии.

Норвежские граждане и правительство всегда бережно относились к советским воинским захоронениям и мемориалам. Они осуществляли ранее всегда необходимый уход, поддержание в надлежащем виде. И мы рассчитываем, что в отношении данного преступления будут проведены тщательные расследования и виновные будут установлены и должным образом привлечены к ответственности, — сказала Захарова.

Дипломат заявила, что ряд государств сохраняют память о тех, кто оказывал им поддержку в борьбе за национальную независимость и суверенитет. Она также отметила, что представители западных стран называют такие государства «третьим миром», при этом, по ее оценке, именно они демонстрируют уважение к исторической памяти, тогда как другие допускают проявления варварства.

