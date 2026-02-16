Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 18:28

Бойцу ММА грозит срок за «спарринг» с памятником ветеранам МЧС в Москве

В Москве будут судить бойца поп-ММА Заура Исмаилова за осквернение памятника МЧС

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Москве перед судом предстанет 39-летний тренер поп-ММА Заур Исмаилов, обвиняемый в осквернении памятника Ветеранам МЧС России, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Инцидент произошел в декабре прошлого года и вызвал широкий общественный резонанс после публикации видео в соцсетях.

Дорогомиловская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 39-летнего мужчины. Он обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (осквернение расположенных на территории Российской Федерации памятников, посвященных лицам, защищавшим Отечество или его интересы), — сообщили в ведомстве.

По версии следствия, 5 декабря 2025 года Исмаилов использовал памятник ветеранам МЧС на Аллее в честь 85-летия гражданской обороны в районе Фили-Давыдково в качестве спортивного снаряда, фактически устроив с ним «спарринг». Видео своих действий он разместил на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Ранее Апелляционный военный суд оставил в силе приговор бойцу смешанных единоборств Ламберду Ахьядову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), которого осудили на 28 лет. Он пытался добиться пересмотра дела о теракте в «Зарядье».

памятники
МЧС
осквернения
суды
Москва
ММА
