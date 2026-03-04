Уголовное дело, долги, критика СВО: куда пропал актер Трескунов

Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело в отношении актера Семена Трескунова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), известного по сериалу «Ивановы-Ивановы». Что он сделал, что говорил об СВО, куда пропал Трескунов?

За что против Трескунова хотят возбудить уголовное дело

В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что 26-летний артист дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение правил деятельности иноагента (чч. 2 и 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Несмотря на это, с ноября 2025 года, находясь за границей, Трескунов продолжил публиковать посты в соцсетях без обязательной маркировки о том, что материалы созданы иностранным агентом.

Действия Трескунова квалифицированы по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ — уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Решение о возбуждении уголовного дела остается за следствием, прокуратура держит исход на контроле.

13 мая 2025 года NEWS.ru писал, что Таганский суд Москвы оштрафовал Трескунова на 45 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Трескунов Семен Алексеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента)», — говорилось в сообщении суда.

Перед этим Тимирязевский районный суд Москвы штрафовал артиста по той же статье на 40 тысяч рублей.

Семен Трескунов Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

За что Трескунова признали иноагентом

Минюст РФ включил Трескунова в список иноагентов 15 марта 2024 года. Причиной назвали резко негативное отношение актера к России.

«Выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации», — пояснили в ведомстве.

До спецоперации молодой актер последовательно поддерживал деятельность Алексея Навального и участвовал в протестах, организованных его сторонниками.

24 февраля 2024 года, на вторую годовщину начала СВО, Трескунов в своем Telegram-канале написал серию больших постов, посвященных сторонникам Навального. Актер признался, что встретился с оппозиционером, когда остро нуждался в авторитетах, и воспринимал его как человека, который обещал светлое будущее. Семен также заявил, что хотел видеть Навального президентом России.

Куда пропал Трескунов

С началом СВО Трескунов уехал с женой Анитой Ахмадуллиной в Израиль, где получил гражданство, после чего обосновался в Испании и сменил имя. Теперь он Сэм Трескунов.

В эмиграции артист перешел на английский язык в соцсетях и начал обучать актерскому мастерству. Также за границей Трескунов развелся с Ахмадуллиной, с которой был знаком с детства. Семен объяснил это тем, что он и его экс-супруга решили двигаться в разных направлениях.

В апреле 2025-го Трескунов заявил о желании вернуться на родину, признавшись, что скучает по дому, но опасается тюрьмы.

В ноябре 2023 года СМИ писали, что живущий в Испании Трескунов продолжает искать роли в России в надежде сняться в фильме или сериале.

Семен Трескунов Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«В РФ звезда сериала „Ивановы-Ивановы“ считался одним из самых перспективных молодых актеров, успел сняться примерно в 50 фильмах и сериалах, зарабатывал около 200 тысяч [рублей] за один съемочный день. <...> При этом за границей заказов пока особо нет: Трескунов лишь подрядился к Кириллу Серебренникову, который снимал новый полнометражный фильм в Литве», — отмечал SHOT.

Как выяснил канал, еще в конце 2023 года менеджеры актерских агентств продолжали предлагать Трескунова на роли.

В октябре 2025-го стало известно, что после переезда в Барселону за Трескуновым в России накопились счета почти на 200 тысяч рублей. Около 70 тысяч артист задолжал за коммунальные услуги с 2021 года, еще 90 тысяч — штрафы за нарушение закона об иноагентах. Разбираться с долгами, как оказалось, приходится его родственникам.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 4 марта: что будет завтра, аритмия, скачки давления

Элиту ВСУ разметало на куски: наступление ВС России на Харьков 4 марта

Террористы ВСУ атаковали танкер России: заявление Минтранса, подробности