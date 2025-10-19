Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 11:58

Семья открестилась от актера-иноагента Трескунова

Mash: уехавший из России актер-иноагент Трескунов оставил своей семье долги

Семен Трескунов Семен Трескунов Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

От актера Семена Трескунова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) открестилась семья, сообщает Telegram-канал Mash. Родные заявили, что не будут выплачивать долги, которые оставил звезда сериала «Ивановы — Ивановы».

Канал сообщает, что после переезда в Барселону за Трескуновым накопились счета почти на 200 тыс. рублей. Около 70 тыс. артист задолжал за коммунальные услуги с 2021 года, еще 90 тыс. — штрафы за нарушение закона об иноагентах. Разбираться с долгами приходится его родственникам.

Семен дебютировал в кино в 12 лет в фильме «Аварийное состояние», потом снялся в фильмах «Волшебник», «Родные», «Частное пионерское» и «Т-34». В 2022 году он выступил с критикой СВО и уехал с женой в Израиль, после обосновался в Испании и сменил имя, теперь он Сэм Трескунов.

Ранее стало известно, что судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении заочно арестованного в России и объявленного в международный розыск актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). С актера принудительно взыщут почти 95 тыс. рублей.

иноагенты
долги
актеры
семьи
