Составлен список уехавших звезд, которые не вернутся в Россию в 2026 году

Украинская певица Светлана Лобода тайно распродает оставшееся имущество в Москве. Кто еще из артистов прощается с Россией и не собирается возвращаться в страну в 2026 году?

Изымут ли московское имущество Лободы

В 2022 году Светлане Лободе был запрещен въезд в Россию на 50 лет после ее критики российских властей. Уехавшая артистка пообещала никогда не возвращаться в нашу страну, при этом отказалась от украинского паспорта и получила гражданство Мальты. Сейчас она живет в Латвии и изредка выступает на частных корпоративах. Через три года после отъезда из РФ певица решила избавиться от московской недвижимости через посредников. По сообщению Telegram-каналов, экс-участница группы «ВИА Гра» выставила на продажу за 850 млн рублей свой подмосковный дворец площадью 1200 квадратных метров.

Комплекс включает бассейн, библиотеку, тренажерный зал и бар с бильярдным столом. На территории есть гостевой дом, домик для персонала и сад с прудом. Платить за трехэтажный дом в Николо-Урюпино просят только безналичным расчетом, соблюдая конфиденциальность.

По мнению главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, российское имущество Лободы необходимо конфисковать в пользу государства. Он готовит обращение в Генпрокуратуру с требованием проверить законность покупки артисткой жилья. Бородин считает, что люди, достигшие успеха в России, а затем выступившие против нее, не должны иметь возможности пользоваться своими активами на территории страны.

«Мы в ФПБК считаем, что Лобода — это предательница и иуда. Нужно просто не давать им возможности ни зарабатывать, ни покупать здесь объекты недвижимости, в том числе не продавать. Если есть такая возможность, мы это сделаем», — пообещал Бородин.

Виталий Бородин Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Что сказали о России Пугачева и Панин

Ранее сообщалось о попытках сбыть недвижимость в Подмосковье народной артистки СССР Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Звездная пара выставила на продажу знаменитый замок в деревне Грязь, есть также столичная квартира в Филипповском переулке с машино-местом.

Помимо этого, Примадонна уже три года продает свою дачу на Истре в подмосковной деревне Бережки. Певица не раз заявляла, что не приедет в Россию, но не исключала возможности возвращения своих младших детей Лизы и Гарри Галкиных. В своем последнем интервью Пугачева описала россиян как недалеких и жестоких людей. Ранее она заявила, что «нормальные люди» в Россию не возвращаются.

О своем нежелании жить в России публично заявил и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По словам певца, у него нет ни малейшего желания видеть и общаться с россиянами. Исполнитель также считает, что в российском воздухе распространена вонь, которой нет за границей.

Презрение к России в своем блоге не раз выражал и экс-актер Алексей Панин. После 2022 года он продал свою московскую квартиру и истратил все деньги на съемное жилье в Испании и США. По словам Панина, ему «чужд российский менталитет» и он не хочет иметь с РФ ничего общего. Сейчас артист работает доставщиком еды, чтобы прокормить дочь.

Кто еще из артистов не вернется в РФ

Не вернутся в ближайшие годы в Россию и живущий в Испании лидер рок-группы «Би-2» Егор Бортник (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), известный как Лева Би-2, а также переехавший в Латвию экс-актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Оба артиста негативно высказались по поводу проведения СВО, осудив действия российских властей.

Елизавета Гырдымова (Монеточка) Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Избавилась от московской квартиры и певица Елизавета Гырдымова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), известная как Монеточка. В 2023 года она продала квартиру в Басманном районе Москвы за 30 млн рублей. Позже в интервью артистка с горечью призналась, что мечтала гулять с детской коляской по Парку Горького, но этого не случилось. Сейчас певица живет с семьей в Литве.

Не намерен приезжать в РФ и актер Анатолий Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По его словам, он не может вернуться в страну, где у него столько недоброжелателей. Сейчас артист живет в Израиле.

