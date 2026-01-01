Новый год — 2026
01 января 2026 в 11:05

В США высказались об атаке на резиденцию Путина

WSJ: ЦРУ не подтвердило данные об атаке ВСУ на резиденцию Путина

Агент службы безопасности Агент службы безопасности Фото: Shutterstock/FOTODOM
Службы нацбезопасности США не подтвердили данные об атаке БПЛА ВСУ по резиденции российского президента Владимира Путина, пишет газета Wall Street Journal. Также отмечается, что ЦРУ якобы установило, что таких попыток не было.

Этот вывод подтверждается оценкой ЦРУ, которое установило, что попыток нападения не было, — пишет издание.

Как сообщил глава МИД России Сергей Лавров, Киев в ночь на 29 декабря предпринял массированную атаку беспилотниками на госрезиденцию Путина. По его словам, для удара был задействован 91 БПЛА, все дроны были уничтожены.

Тогда министр иностранных дел отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена после атаки Вооруженных сил Украины на госрезиденцию президента. Он подчеркнул, Москва изменит требования к урегулированию, так как Киев окончательно перешел к политике государственного терроризма.

Также бывший украинский премьер Николай Азаров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение не осмелились бы атаковать резиденцию Путина без прямой команды и сопровождения со стороны Запада. Он назвал киевское руководство марионетками в руках США или европейских стран.

Россия
США
ВСУ
атаки
