30 декабря 2025 в 11:24

Азаров назвал кураторов атаки Киева на госрезиденцию Путина

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение не осмелились бы атаковать резиденцию главы российского государства Владимира Путина без прямой команды и сопровождения со стороны Запада, заявил украинский экс-премьер Николай Азаров в беседе с ТАСС. Он назвал киевское руководство марионетками в руках США или европейских стран.

Я никогда не поверю, что Зеленский и все его подручные осмелились бы направлять такое огромное количество беспилотников на государственную резиденцию, если бы ему не была дана прямая команда и, более того, если бы не сопровождали эти беспилотники. Понятно: это не случайное место, не случайный район, — подчеркнул бывший чиновник.

Также Азаров обратил внимание на то, что слова президента Украины в рождественском обращении свидетельствуют о том, что он уже тогда знал о подготовке атаки на резиденцию Путина.

Ранее бывший советник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн предположил, что данный инцидент мог быть организован при участии Евросоюза. Он отметил, что Зеленский действует по указке своих европейских союзников.

