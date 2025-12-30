Азаров раскрыл одну деталь в рождественском обращении Зеленского Азаров: Зеленский в Рождество знал о подготовке атаки на резиденцию Путина

Слова президента Украины Владимира Зеленского в рождественском обращении свидетельствуют о том, что он уже тогда знал о подготовке атаки на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. В беседе с ТАСС он назвал это омерзительным эпизодом.

Меня поразило, конечно, его рождественское поздравление, абсолютно омерзительный эпизод, по поводу российского руководства. Значит, он тогда уже знал, что готовится такая операция, — сказал он.

Ранее председатель крымского парламента Владимир Константинов заявил, что рождественская речь Зеленского является проявлением сатанизма (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Он также назвал политика «чертом из табакерки».

Накануне МИД России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял массированную атаку беспилотниками на госрезиденцию президента в Новгородской области. По его словам, для удара был задействован 91 БПЛА, все они были уничтожены. Зеленский в свою очередь не стал признавать нападение, заявив, что Киев якобы не предпринимает шагов, которые могут ослабить дипломатию.