Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 11:14

Азаров раскрыл одну деталь в рождественском обращении Зеленского

Азаров: Зеленский в Рождество знал о подготовке атаки на резиденцию Путина

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Слова президента Украины Владимира Зеленского в рождественском обращении свидетельствуют о том, что он уже тогда знал о подготовке атаки на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. В беседе с ТАСС он назвал это омерзительным эпизодом.

Меня поразило, конечно, его рождественское поздравление, абсолютно омерзительный эпизод, по поводу российского руководства. Значит, он тогда уже знал, что готовится такая операция, — сказал он.

Ранее председатель крымского парламента Владимир Константинов заявил, что рождественская речь Зеленского является проявлением сатанизма (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Он также назвал политика «чертом из табакерки».

Накануне МИД России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял массированную атаку беспилотниками на госрезиденцию президента в Новгородской области. По его словам, для удара был задействован 91 БПЛА, все они были уничтожены. Зеленский в свою очередь не стал признавать нападение, заявив, что Киев якобы не предпринимает шагов, которые могут ослабить дипломатию.

Владимир Зеленский
политика
Украина
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве задержали «зайца», который плеснул горячий шоколад в лицо девушке
Тарасова назвала самый надоевший в 2025 году вопрос
Папа римский получил новогоднее поздравление от Путина
Путин направил послание Алиеву и Пашиняну
Азаров посоветовал США начать избавляться от Зеленского
В НСПК рассказали, когда выведут из оборота карты Visa и Mastercard
Путин поздравил с наступающим Новым годом зарубежных лидеров
Веганский салат с сейтаном: простой рецепт, который хочется повторить
Москвичам рассказали, какая погода будет в столице на Рождество
Путин поздравил Ким Чен Ына с Новым годом
Путин поздравил с Новым годом бывших президентов и глав правительств
Картаполов заявил, что ВС РФ не будут бить по «золотым унитазам» Зеленского
Путин поздравил Трампа с наступающим Новым годом
Стало известно состояние пострадавшего при подрыве в Красногорске школьника
Диетолог перечислила самые опасные продукты для сосудов
Не только «Ирония судьбы»: что посмотреть в новогодние каникулы — 2026
«Должен это сделать»: в США дали Зеленскому один совет
Похищенный в детстве парень спустя 21 год воссоединился с родными
В Москве, Чечне и Ингушетии задержали участников опасной религиозной общины
Суд избрал меру пресечения продюсеру Андрею Разину
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.