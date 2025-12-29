Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 20:05

Зеленский не признал попытку атаки ВСУ на госрезиденцию Путина

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский не стал признавать попытку атаки на государственную резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области. В своем Telegram-канале он заявил, что Киев не предпринимал таких шагов.

Украина не предпринимает шагов, которые могут ослабить дипломатию, — написал он.

Как сообщил глава МИД России Сергей Лавров, Киев в ночь на 29 декабря предпринял массированную атаку беспилотниками на госрезиденцию президента в Новгородской области. По его словам, для атаки был задействован 91 БПЛА, и все они были уничтожены.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что ВСУ атаковали резиденцию Путина в Новгородской области, чтобы сорвать переговоры. Он подчеркнул, что украинские и европейские политики видят положительную динамику в урегулировании конфликта и пытаются замедлить этот процесс с помощью провокаций.

Представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь заявила, что Киев понесет ответственность за свои действия. Она подчеркнула, что Зеленский во многом лжет.

Владимир Путин
Владимир Зеленский
атаки
Украина
