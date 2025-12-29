Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 19:47

«Это правда»: Захарова о словах Лаврова после атаки на резиденцию Путина

Захарова заявила, что Киев ответит за все преступления

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Киев понесет ответственность за свои действия, в том числе за нападение на государственную резиденцию президента России Владимира Путина, заявила в своем Telegram-канале представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. При этом она подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский во многом лжет.

Ложь — это заявления Зеленского по Буче. Ложь — это заявления Зеленского про якобы украденных Россией детей. Ложь — это заявления Зеленского о нежелании российской стороны вести переговоры. А слова [министра иностранных дел России Сергея] Лаврова — это правда, и за эти преступления киевский режим ответит, — написала Захарова.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали резиденцию Путина в Новгородской области, чтобы сорвать переговоры. Он отметил, что Киев и Евросоюз пытаются замедлить процесс урегулирования провокациями. По его словам, в ответ на это будут нанесены ответные удары.

