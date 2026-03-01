Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 09:38

Ликвидация летевшего рядом с «Бурдж-Халифой» дрона попала на видео

Появилось видео, как в Дубае сбили летевший рядом с «Бурдж-Халифой» дрон

В Сети появилось видео уничтожения летевшего рядом с «Бурдж-Халифой» дрона. На кадрах можно увидеть, как беспилотник приближается к комплексу, но его ликвидируют — в частности, дрон взрывается.

До этого сообщалось, что в Дубае туристов эвакуируют с городских пляжей из-за ракетного удара Ирана по ОАЭ. По словам очевидцев, местные власти попросили их выйти из воды и покинуть зоны отдыха в целях безопасности.

Также стало известно, что новая волна мощных взрывов прогремела сразу в нескольких арабских монархиях. Под ударом оказались столица Кувейта, катарская Доха, а также крупнейший мегаполис ОАЭ — Дубай. Очевидцы в Катаре подтверждают серию громких хлопков, вызванных интенсивной работой систем противовоздушной обороны, которые пытались перехватить цели в небе над жилыми кварталами и стратегическими объектами.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что президент США Дональд Трамп повторяет в Иране иракский сценарий Джорджа Буша — младшего начала 2000-х годов. По его словам, военная кампания Вашингтона была спровоцирована искусственно.

