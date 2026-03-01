Застрявшие в Эмиратах россияне пожаловались на спартанский быт в отеле

Застрявшие в Эмиратах россияне пожаловались на спартанский быт в отеле Сотни российских семей застряли в Шардже из-за закрытого неба ОАЭ

Более ста российских семей, включая туристов из Екатеринбурга, не могут вылететь из ОАЭ из-за закрытия воздушного пространства на фоне военного конфликта, сообщает E1.RU. Путешественников из Дубая, Шарджи, Аджмана и других эмиратов экстренно перевезли в один временный отель в Шардже, где они живут в почти спартанских условиях.

Условия размещения в пункте временного пребывания туристы описывают как скромные: на семью из четырех человек выдают всего два полотенца, а питание на шведском столе ограничено самым простым набором продуктов.

Заселили в отель, кормят. Здесь только русские со всех эмиратов. Просят не ездить на пляж в целях безопасности. Кормят скромно... пойдем в супермаркет закупать еду, воду, шампунь, — рассказала журналистам екатеринбурженка Елизавета.

Всего в данном отеле находятся как минимум 117 семей из разных городов России, которые вынуждены самостоятельно обеспечивать себя предметами первой необходимости. Из-за сохраняющейся ракетной угрозы администрация гостиницы и представители туроператоров настоятельно рекомендуют россиянам не покидать территорию отеля.

Ранее российская туристка Екатерина сообщила, что деловой центр Дубая, работавший днем в обычном режиме, к вечеру полностью опустел. Магазины и рестораны закрылись, а улицы мегаполиса остались без привычных толп туристов из-за атак Ирана.