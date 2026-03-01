Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 10:08

«Звуки сирен не умолкнут»: Иран сообщил о шестой волне ударов возмездия

КСИР: Иран ударил по 27 военным базам США, штабу ЦАХАЛ и комплексу в Тель-Авиве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Иран атаковал 27 американских военных баз на Ближнем Востоке, штаб и авиабазу ЦАХАЛ, а также оборонный комплекс в Тель-Авиве, говорится в сообщении Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, армия Ирана). Согласно заявлению, которое приводит иранское издание Tasnim, шестая волна ответных ударов проводилась с помощью ракет и БПЛА.

Шестая волна операции «Правдивое обещание — 4» была с мощью проведена с помощью ракетных и беспилотных ударов. <…> 27 объектов американских баз в регионе, а также база Тель-Ноф, штаб-квартира главного командования сионистской армии (ЦАХАЛ, армия Израиля. — NEWS.ru) и крупный комплекс оборонной промышленности в Тель-Авиве были среди атакованных целей. <…> Иран не позволит умолкнуть звуку сирен, — говорится в заявлении.

Ранее в Сети появилось видео, как в Дубае сбили летевший рядом с Бурдж-Халифой дрон. На кадрах можно увидеть, как беспилотник приближается к комплексу, но его ликвидируют, и дрон взрывается.

До этого сообщалось, что в Дубае туристов эвакуируют с городских пляжей из-за риска новых ракетных атак Ирана в ОАЭ. По словам очевидцев, местные власти попросили их выйти из воды и покинуть зоны отдыха в целях безопасности.

Ближний Восток
Иран
КСИР
атаки
удары
США
Израиль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Потери ВСУ в тылу оказались катастрофическими
Украинский генерал впал в панику из-за технологического прогресса России
Удары по Украине сегодня, 1 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
В США раскрыли, кто науськивал Трампа на бомбежку Ирана
Раскрыто количество сброшенных на дворец Хаменеи бомб
Россиянам рассказали, как распознать взлом мессенджера
Назван возможный ответ Ирана на убийство Хаменеи
Суд арестовал неудавшегося убийцу-подрывника из Фрязино
«Город как будто вымер»: улицы Дубая полностью опустели после атак Ирана
Афганистан и Пакистан «сцепились» у провинции Нангархар
Иран впервые атаковал Оман
В США вспомнили слова Путина и предрекли Трампу политический апокалипсис
Три десятка российский судов остаются в зоне конфликта на Ближнем Востоке
«Уральские авиалинии» приняли решение по полетам в Дубай
Магнитные бури сегодня, 1 марта: что завтра, скачки давления, головные боли
Иран сбил американский тяжелый БПЛА MQ-9 Reaper
«Посреди ночи»: в поведении Трампа заметили странности
Для американских кораблей закрыли Персидский залив
Наступление ВС РФ на Харьков 1 марта: лютый удар по лагерю, сотни трупов
Появилась информация о жертвах штурма американского консульства в Карачи
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт
Общество

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.