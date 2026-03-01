«Звуки сирен не умолкнут»: Иран сообщил о шестой волне ударов возмездия КСИР: Иран ударил по 27 военным базам США, штабу ЦАХАЛ и комплексу в Тель-Авиве

Иран атаковал 27 американских военных баз на Ближнем Востоке, штаб и авиабазу ЦАХАЛ, а также оборонный комплекс в Тель-Авиве, говорится в сообщении Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, армия Ирана). Согласно заявлению, которое приводит иранское издание Tasnim, шестая волна ответных ударов проводилась с помощью ракет и БПЛА.

Шестая волна операции «Правдивое обещание — 4» была с мощью проведена с помощью ракетных и беспилотных ударов. <…> 27 объектов американских баз в регионе, а также база Тель-Ноф, штаб-квартира главного командования сионистской армии (ЦАХАЛ, армия Израиля. — NEWS.ru) и крупный комплекс оборонной промышленности в Тель-Авиве были среди атакованных целей. <…> Иран не позволит умолкнуть звуку сирен, — говорится в заявлении.

Ранее в Сети появилось видео, как в Дубае сбили летевший рядом с Бурдж-Халифой дрон. На кадрах можно увидеть, как беспилотник приближается к комплексу, но его ликвидируют, и дрон взрывается.

До этого сообщалось, что в Дубае туристов эвакуируют с городских пляжей из-за риска новых ракетных атак Ирана в ОАЭ. По словам очевидцев, местные власти попросили их выйти из воды и покинуть зоны отдыха в целях безопасности.