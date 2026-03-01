Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 11:04

Иран впервые атаковал Оман

Два иранских БПЛА-камикадзе ударили по морскому порту Омана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Оман впервые подвергся атаке со стороны Ирана, передает Оманское информагентство. По предварительной информации, два иранских дрона-камикадзе нанесли удар по морскому порту. По данным источника, один сотрудник получил ранения.

Оманское информационное агентство сообщает: атаковали торговый порт, в результате чего один из работников был ранен, — сказано в сообщении.

Ранее глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил, что представители Ирана и США провели в столице важные консультации по иранской ядерной программе. Министр отметил, что обсуждения, прошедшие при посредничестве Омана, были конструктивными и позволили прояснить позиции обеих сторон. Тогда аль-Бусаиди сообщил, что участники договорились провести еще одну встречу.

До этого начался пожар на территории американской военной авиабазы в Ираке. По имеющимся сведениям, возгорание произошло после удара, нанесенного со стороны Ирана. Пожар вспыхнул в паре сотен метров от взлетно-посадочной полосы, а в небо поднялся высокий столб черного дыма.

Оман
Иран
дроны
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД Ирана отреагировал на убийство верховного лидера Хаменеи
ВС России ударили по энергетике Украины
Востоковед объяснил, почему Тегеран больше не пойдет на компромиссы
«Распыляет силы»: политолог усомнился в серьезности ударов Ирана
Азербайджан эвакуировал из Ирана 10 саудовских дипломатов и итальянца
«Эпштейновские инстинкты»: Лавров о передаче ядерного оружия Украине
ЦАХАЛ показала на видео масштабный удар по Тегерану
Президент Ирана обратился к мусульманам всего мира из-за объявления войны
Тысячи россиян застряли на круизном лайнере в Дубае
Момент объявления гибели Хаменеи попал на видео
Раскрыто, сколько россиян не могут вернуться домой с Ближнего Востока
«Купол Донбасса» спас россиян от 171 террористической атаки Украины
Убийство Али Хаменеи: кто он такой, роль в ядерной программе, детали гибели
Демонстранты захватили здание американского генконсульства
Пезешкиан назвал месть за убийство Хаменеи законным правом Ирана
«Портал в ад»: Милонов прокомментировал вступивший в силу закон о вывесках
Стало известно число отмененных рейсов между РФ и ближневосточными странами
Пакистан нанес мощный удар по военной базе Афганистана
Скончался актер из «Интернов» и «Глухаря»
Системы ПВО США и Израиля могут истощить свои ресурсы за пару дней
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.