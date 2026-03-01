Иран впервые атаковал Оман

Оман впервые подвергся атаке со стороны Ирана, передает Оманское информагентство. По предварительной информации, два иранских дрона-камикадзе нанесли удар по морскому порту. По данным источника, один сотрудник получил ранения.

Оманское информационное агентство сообщает: атаковали торговый порт, в результате чего один из работников был ранен, — сказано в сообщении.

Ранее глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил, что представители Ирана и США провели в столице важные консультации по иранской ядерной программе. Министр отметил, что обсуждения, прошедшие при посредничестве Омана, были конструктивными и позволили прояснить позиции обеих сторон. Тогда аль-Бусаиди сообщил, что участники договорились провести еще одну встречу.

До этого начался пожар на территории американской военной авиабазы в Ираке. По имеющимся сведениям, возгорание произошло после удара, нанесенного со стороны Ирана. Пожар вспыхнул в паре сотен метров от взлетно-посадочной полосы, а в небо поднялся высокий столб черного дыма.