Раскрыто, что стоит за угрозами США нанести удар невиданной силы по Ирану Военэксперт Сивков: США могут ответить на мощные атаки Ирана ядерным ударом

США могут ответить Ирану ядерным ударом в случае его мощных атак на американские военные базы на Ближнем Востоке, а также на ядерные объекты Израиля, предположил в беседе с NEWS.ru доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков. Он отметил, что у США нет других способов нанести сверхсильный удар по Ирану.

В ответ на это (атаки Ирана. ― NEWS.ru) американцы могут пойти на применение ядерного оружия. Других имеющихся сил, чтобы создать какой-то сверхудар, у американцев нет, ― высказался Сивков.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США готовы атаковать Тегеран с невиданной ранее силой. По словам хозяина Белого дома, это случится, если иранская сторона пойдет на интенсификацию ударов.

В ночь на 1 марта иранский государственный телеканал официально подтвердил, что верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи погиб в результате ночных ударов США и Израиля по Тегерану. Заявление о гибели 86-летнего аятоллы прозвучало в экстренном выпуске новостей.

До этого Трамп заявил, что американские силы будут продолжать бомбардировки Ирана всю неделю «или сколько потребуется». По его словам, основная цель ударов — достижение мира во всем мире.