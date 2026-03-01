Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 12:45

Востоковед объяснил, почему Тегеран больше не пойдет на компромиссы

Востоковед Ибрагимов: Иран не пойдет на компромиссы после убийства Хаменеи

Тегеран Тегеран Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Иран откажется от каких-либо компромиссов после убийства верховного лидера Али Хаменеи, заявил в беседе с ИС «Вести» политолог-востоковед, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов. По его мнению, теперь Тегеран готов идти ва-банк.

О каких компромиссах здесь может идти речь после убийства законного государственного деятеля, верховного лидера страны? И, соответственно, иранцы готовы идти ва-банк, потому что, как они считают, терять им уже больше точно нечего, — считает Ибрагимов.

При этом ранее политолог Артур Демчук, наоборот, отмечал, что ответные действия Ирана на гибель верховного лидера Али Хаменеи, скорее всего, будут носить символический характер. По его мнению, Иран распыляет свои силы, нанося удары по поддержавшим удар США и Израиля странам, но особого ущерба американским военным базам и каким-то еще объектам не наносится.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что убийство Хаменеи — это объявление войны мусульманам всего мира. По его словам, Тегеран считает кровопролитие и месть виновникам и командирам этого преступления своим законным долгом и правом. В стране объявлен 40-дневный траур после гибели Хаменеи.

Ближний Восток
Иран
компромиссы
убийства
Али Хаменеи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сети появились кадры пожара на борту атакованного в Омане танкера
«Перевернул лист»: Зарубин вспомнил историю о Путине и зарубежном ученом
Галустян рассекретил новую возлюбленную
Запрещенный в США ИИ оказался причастен к ударам по Ирану
Десятки человек пострадали при стрельбе в Техасе
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 43 украинских БПЛА
«Может обыграть»: политолог о действиях Трампа после гибели Хаменеи
Политолог назвал неожиданные плюсы для России от блокады Ормузского пролива
Обломок ракеты упал на судно с российским экипажем в порту Дубая
Удары по мирным жителям и убийства волонтеров: как ВСУ атакуют РФ 1 марта
Бежавшие бойцы ВСУ оставили в подарок заморский трофей
Ситуация в Дубае 1 марта: последние новости, удары Ирана, что с россиянами
Посольство России отреагировало на захват танкера в Северном море
Две сотни вражеских дронов перехватили в зоне СВО
«Что это»: Песков жестко ответил на демарш Франции с ударами по России
ЦАХАЛ заявила о частичном разрушении систем ПВО в Иране
Милонов эмоционально отреагировал на вопрос о погибшем на СВО брате
Россиянка спасла жильцов атакованной высотки в Бахрейне
Кровавая жатва в Иране: фото «обезглавленной» верхушки, Хаменеи и траура
Почему не работает Telegram сегодня, 1 марта: замедление, разблокировка
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.