Востоковед объяснил, почему Тегеран больше не пойдет на компромиссы

Иран откажется от каких-либо компромиссов после убийства верховного лидера Али Хаменеи, заявил в беседе с ИС «Вести» политолог-востоковед, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов. По его мнению, теперь Тегеран готов идти ва-банк.

О каких компромиссах здесь может идти речь после убийства законного государственного деятеля, верховного лидера страны? И, соответственно, иранцы готовы идти ва-банк, потому что, как они считают, терять им уже больше точно нечего, — считает Ибрагимов.

При этом ранее политолог Артур Демчук, наоборот, отмечал, что ответные действия Ирана на гибель верховного лидера Али Хаменеи, скорее всего, будут носить символический характер. По его мнению, Иран распыляет свои силы, нанося удары по поддержавшим удар США и Израиля странам, но особого ущерба американским военным базам и каким-то еще объектам не наносится.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что убийство Хаменеи — это объявление войны мусульманам всего мира. По его словам, Тегеран считает кровопролитие и месть виновникам и командирам этого преступления своим законным долгом и правом. В стране объявлен 40-дневный траур после гибели Хаменеи.