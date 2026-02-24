Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 17:37

Зеленский заявил о готовности украинцев к компромиссам

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети
Украинцы готовы к определенным компромиссам при урегулировании кризиса, заявил в интервью канадскому телеканалу CBC News президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что такие решения не должны затрагивать достоинство и независимость страны.

Я думаю, что люди готовы к любым компромиссам, которые не приведут к потере достоинства и независимости страны, — сказал Зеленский.

Ранее президент Украины заявил о готовности к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Как пояснил Зеленский, он пойдет на это для завершения конфликта.

До этого Зеленский заявил, что существенный прогресс в решении территориального вопроса может быть достигнут только на личной встрече с Путиным. По его словам, американские представители в ходе переговоров выразили уверенность в искреннем стремлении России завершить конфликт.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что референдум, призванный утвердить изменения в Конституции Украины относительно ее курса в НАТО, способен стать поводом для оправдания затягивания военных действий. Инициатива его проведения должна исходить от главы государства. Однако действующий президент уклоняется от персональной ответственности.

