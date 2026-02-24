Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 17:54

«Ухудшается каждый день»: в Кремле признали незавидное положение Киева

Песков признал, что ситуация для Киева ухудшается с каждым днем

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Положение Киева с каждым днем становится только хуже, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит информационная служба «Вести», украинским властям давно пора взять на себя ответственность и принять необходимые решения.

По-прежнему ситуация для киевского режима ухудшается каждый день. И им давно уже пора принять на себя ответственность и принять те решения, которые нужно принять, — убежден Песков.

Таким образом он прокомментировал планы Франции и Великобритании передать Украине ядерные технологии. Песков отметил, что сегодня Киев занимается «разными большими глупостями». Однако, по его словам, речь может идти о шагах, «граничащих с безумием».

При этом все равно мы остаемся открытыми для продолжения мирного процесса, — напомнил представитель Кремля.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Москва должна потребовать от Лондона официальных разъяснений относительно планов передать Киеву ядерное оружие. Он подчеркнул, что ситуация грозит перерасти в третью мировую войну.

