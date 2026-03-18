18 марта 2026 в 14:07

Песков раскрыл планы Путина на годовщину воссоединения Крыма с Россией

Песков анонсировал участие Путина в открытии нескольких объектов в Крыму

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
В 12 годовщину воссоединения Крыма с Россией 18 марта президент Владимир Путин примет участие в церемонии открытия нескольких объектов на полуострове и в Севастополе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнил, что мероприятия пройдут в формате видеоконференции, передает РИА Новости.

Кроме того, в этот день у президента запланировано совещание с членами правительства. Как пояснил Песков, ключевой темой встречи станет социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя.

Будет обстоятельный доклад вице-премьера Марата Хуснуллина по этой теме. И, как обычно делает президент, будут также еще затрагиваться и текущие оперативные вопросы в ходе этого совещания, — добавил Песков.

Пресс-секретарь также сообщил, что в ходе совещания, помимо основной повестки, будут затронуты и другие текущие оперативные вопросы. Помимо этого, Путин проведет в среду ряд непубличных рабочих встреч.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила поздравление жителям Севастополя по случаю годовщины воссоединения с Россией. Спикер назвала мартовский референдум историческим событием, продемонстрировавшим исключительное единство горожан.

