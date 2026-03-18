18 марта 2026 в 15:19

МИД Белоруссии забил тревогу из-за войск НАТО на границах

Глава МИД Белоруссии Рыженков: НАТО стягивает войск к границам республики

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press
Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил о беспрецедентном наращивании западной военной инфраструктуры непосредственно у границ республики. По словам дипломата, которые передает пресс-служба министерства, речь идет о прямой угрозе безопасности.

Особое внимание министр уделил размещению немецкой танковой бригады в Литве, отметив, что это первый случай постоянного присутствия сил Германии у белорусских рубежей со времен Второй мировой войны. Рыженков указал на пугающий исторический символизм в действиях НАТО, подчеркнув, что нынешнее немецкое подразделение носит тот же номер, что и печально известная дивизия вермахта.

То ли это нелепое совпадение, то ли это у кого-то замысел такой был — эта бригада носит тот же номер, что и танковая дивизия вермахта, которая в июне 1941-го года перешла границу, — добавил министр.

Глава внешнеполитического ведомства уверен, что сегодня против страны развернута полномасштабная гибридная война, где вместо бомб используются экономические ограничения. Он подчеркнул, что санкции стали современным оружием, призванным сдерживать развитие государства и бить по уровню жизни обычных граждан.

Ранее премьер-министр республики Александр Турчин отмечал, что белорусские власти не планируют конфисковывать литовские грузовики, находящиеся на территории республики. Машины застряли там после того, как Вильнюс закрыл единственный пункт пропуска на границе между двумя странами. Теперь литовская сторона заявляет, что Минск якобы не разрешает этим транспортным средствам вернуться.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

