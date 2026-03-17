В Минске исключили возможность конфискации литовских фур Премьер Белоруссии Турчин: Минск не пойдет на конфискацию литовских фур

Белорусские власти не планируют конфисковывать литовские грузовики, находящиеся на территории республики, заявил премьер-министр Александр Турчин на встрече с перевозчиками. Минск рассчитывает урегулировать ситуацию путем переговоров, сообщает БелТА.

Несмотря на возможность конфискации транспортных средств, у белорусской стороны точно нет намерения и желания этим воспользоваться. Наше желание — конструктивно договориться и выйти из сложившейся ситуации, — сказал Турчин.

По его словам, зарубежные автоперевозчики направили обращения президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой урегулировать ситуацию с грузовиками с литовской регистрацией.

Ранее сообщалось, что автотранспортные перевозчики Литвы понесли убытки в €100 млн (9 млрд рублей) из-за ситуации с фурами, застрявшими в Белоруссии. Президент ассоциации грузоперевозчиков Литвы «Линава» Эрландас Микенас заявил, что в соседней стране застряло около 1250 тягачей и до 4 тыс. прицепов.

До этого стало известно, что министерства иностранных дел и транспорта Литвы обратились в Европейскую комиссию с просьбой оказать содействие в возвращении примерно 100 грузовых фур, которые оказались заблокированы на территории Белоруссии. Машины застряли там после того, как Вильнюс закрыл единственный пункт пропуска на границе между двумя странами. Теперь литовская сторона заявляет, что Минск не разрешает этим транспортным средствам вернуться.