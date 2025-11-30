День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 16:12

Литва попросила ЕС помочь вернуть ей фуры из Белоруссии

Литва попросила ЕС помочь вернуть ей сотню своих фур из Белоруссии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Министерства иностранных дел и транспорта Литвы обратились в Еврокомиссию с просьбой о помощи в возвращении сотни фур из Белоруссии. Машины застряли на территории республики, когда Вильнюс закрыл единственный КПП на границе с ней. Теперь Литва утверждает, что Минск не позволяет им вернуться домой.

Кроме того, Литва требует остановить регулярные полеты непилотируемых воздушных объектов, включая метеорологические зонды и воздушные шары. По версии литовской таможни, так в страну вводят контрабанду сигарет и эти зонды представляют угрозу для безопасности гражданской авиации.

Литовские ведомства подчеркнули, что эти контрабандные полеты вынуждают временно закрывать аэропорты. Вильнюс также разрабатывает национальный пакет санкций против Белоруссии и просит ЕС поддержать эти меры, в том числе ввести ограничения против лиц, ответственных за организацию нелегальных полетов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ходе рабочей встречи с главой Совбеза республики Александром Вольфовичем, что литовские автомобильные перевозчики и их профильные ассоциации абсолютно не виноваты в ситуации с блокировкой пропускных пунктов на литовско-белорусской границе, передает БелТА. По его словам, на границе скопилось около 1,8 тыс. грузовых автомобилей под литовской регистрацией.

Литва
Белоруссия
границы
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров раскрыл, кто отстранил Европу от переговоров по Украине
Появилась новая информация со встречи Украины и США
Стало известно, есть ли жертвы при атаке на танкеры с россиянами на борту
Москвичка потеряла 28 млн рублей из-за мошенников
Чернышенко сообщил о новых успехах российских школьников в Китае
Появились новые подробности о травме хоккеиста Шипачева
В ChatGPT скоро появится раздражающая пользователей функция
Подростки демонтировали машину на глазах у соседей и попали на видео
Поклонская назвала ключевое условие для мира с Украиной
Кроссовер сделал пируэт на трассе и вылетел на кладбище
В Госдуме оценили слова Залужного о размещении ядерного оружия на Украине
Названа дата прощания с 104-летней тиктокершей
ВСУ взорвали свой склад, Зеленский блефует: новости СВО на вечер 30 ноября
Бурановские бабушки стали вдвое дороже
Президент Польши отказался от встречи с Орбаном из-за Путина
Мужчину задержали в российском регионе за побоище в кабинете мэра
Элитную академию в Одессе уличили в пытках молодых курсантов
Литва попросила ЕС помочь вернуть ей фуры из Белоруссии
Пламя объяло кровлю российского мебельного цеха
Осторожно, вызывают зависимость! Секрет идеальных французских эклеров
Дальше
Самое популярное
Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска
Власть

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.