Литва попросила ЕС помочь вернуть ей фуры из Белоруссии

Литва попросила ЕС помочь вернуть ей сотню своих фур из Белоруссии

Министерства иностранных дел и транспорта Литвы обратились в Еврокомиссию с просьбой о помощи в возвращении сотни фур из Белоруссии. Машины застряли на территории республики, когда Вильнюс закрыл единственный КПП на границе с ней. Теперь Литва утверждает, что Минск не позволяет им вернуться домой.

Кроме того, Литва требует остановить регулярные полеты непилотируемых воздушных объектов, включая метеорологические зонды и воздушные шары. По версии литовской таможни, так в страну вводят контрабанду сигарет и эти зонды представляют угрозу для безопасности гражданской авиации.

Литовские ведомства подчеркнули, что эти контрабандные полеты вынуждают временно закрывать аэропорты. Вильнюс также разрабатывает национальный пакет санкций против Белоруссии и просит ЕС поддержать эти меры, в том числе ввести ограничения против лиц, ответственных за организацию нелегальных полетов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ходе рабочей встречи с главой Совбеза республики Александром Вольфовичем, что литовские автомобильные перевозчики и их профильные ассоциации абсолютно не виноваты в ситуации с блокировкой пропускных пунктов на литовско-белорусской границе, передает БелТА. По его словам, на границе скопилось около 1,8 тыс. грузовых автомобилей под литовской регистрацией.