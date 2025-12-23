Экс-депутат Рады оценил возможность завершения СВО в 2026 году Экс-депутат Рады Олейник: СВО может закончиться капитуляцией Украины в 2026 году

Специальная военная операция может закончиться капитуляцией Украины в 2026 году, предположил в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его мнению, на это повлияет сокращение финансовой и военной поддержки Запада.

Есть предпосылки для того, чтобы конфликт на Украине закончился в следующем году. Маловероятно, что 2026-й станет годом частичной капитуляции, когда Киев будет вынужден согласиться с целями СВО дипломатическим путем урегулирования. Второй вариант — Украина капитулирует, а страна-победитель — Россия — не будет спрашивать ее мнения. Денег у Киева не хватает. ЕС получит дырку от бублика, если даст деньги Украине в кредит. Я думаю, что в следующем году Киеву будут предоставлены незначительные ресурсы, — пояснил Олейник.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что Италия и Испания могут отказаться от помощи Украине. По его словам, это станет продолжением тенденции, которую уже задали некоторые государства Центральной Европы.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ранее заявил, что страны Евросоюза откажутся от выплаты обещанных €90 млрд (8,3 трлн рублей) ВСУ. По его мнению, внутри ЕС назревает раскол, что подтвердил саммит по финансированию Украины.