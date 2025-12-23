Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 15:48

Экс-депутат Рады оценил возможность завершения СВО в 2026 году

Экс-депутат Рады Олейник: СВО может закончиться капитуляцией Украины в 2026 году

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Специальная военная операция может закончиться капитуляцией Украины в 2026 году, предположил в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его мнению, на это повлияет сокращение финансовой и военной поддержки Запада.

Есть предпосылки для того, чтобы конфликт на Украине закончился в следующем году. Маловероятно, что 2026-й станет годом частичной капитуляции, когда Киев будет вынужден согласиться с целями СВО дипломатическим путем урегулирования. Второй вариант — Украина капитулирует, а страна-победитель — Россия — не будет спрашивать ее мнения. Денег у Киева не хватает. ЕС получит дырку от бублика, если даст деньги Украине в кредит. Я думаю, что в следующем году Киеву будут предоставлены незначительные ресурсы, — пояснил Олейник.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что Италия и Испания могут отказаться от помощи Украине. По его словам, это станет продолжением тенденции, которую уже задали некоторые государства Центральной Европы.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ранее заявил, что страны Евросоюза откажутся от выплаты обещанных €90 млрд (8,3 трлн рублей) ВСУ. По его мнению, внутри ЕС назревает раскол, что подтвердил саммит по финансированию Украины.

СВО
Украина
Россия
Европа
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
HR-эксперт объяснил, кто получит 13-ю зарплату до конца года
Составлен список звезд, чья карьера разрушилась в 2025 году
Военэксперт назвал цель создания США новейших кораблей «золотого флота»
Раскрыты причины задержания Греты Тунберг в Лондоне
«Борьба с верой»: в РПЦ о намерении изменить даты праздников на Украине
Рютте посоветовал европейцам положиться на «американский ядерный зонтик»
Генконсульство вышло на связь после сообщений о пожаре на российском судне
Россиянин устроил расправу над женой перед маленьким сыном
Юрист ответила, что грозит аферистам за продажу фейковых туров в Дагестан
В России расследуют скандальное дело об убийстве военного украинцем
Российских юниоров допустили еще к одним мировым турнирам
От хрущевки до бизнес-класса: как меняются требования к окнам
Назван самый мощный укрепрайон ВСУ на Запорожском направлении
Первоклассник чуть не умер дома из-за одного печенья
Инвалида без рук и ноги искусали клопы в тюрьме
Москвичка купила фейковый тур и осталась без путешествия на день рождения
Бастрыкин хочет выпустить обвиненную в домогательствах учительницу
Врач рассказал о ключевых ошибках при оказании первой помощи зимой
Завод виниловых пластинок «Ультра Продакшн» подвел итоги 2025 года
Названа дата встречи Путина с крупным бизнесом
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.