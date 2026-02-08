Глава РФПИ раскрыл, без чего Европа не выживет в будущем

Спецпредставитель президента РФ и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в социальной сети Х заявил, что для европейских стран сотрудничество с Россией является вопросом выживания. Так он прокомментировал публикацию журнала Foreign Policy, в которой предлагается Евросоюзу уже сейчас готовиться к переговорам с Москвой.

Европе нужна Россия, чтобы выжить, — написал российский представитель.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин обратил внимание, что премьер-министры Венгрии, Италии и Словакии Виктор Орбан, Джорджа Мелони и Роберт Фицо способны вернуть диалог с Россией. По его мнению, эти политические фигуры могут выступить посредниками в налаживании связей между Европейским союзом и Москвой.

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин объяснил, что Европу к диалогу с Россией подталкивают экономические потребности. Он отметил, что РФ способна предоставить необходимые объемы энергетических ресурсов на выгодных условиях.